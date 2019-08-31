20 человек, которые своими снимками доказали: некоторые вещи в этой жизни не меняются

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Каждый из нас уверен: время летит и за ним уследить очень сложно. Но есть вещи, которые не меняются: крепкая любовь супругов, детские мечты и даже обожание наших домашних питомцев. А мы замечаем, как похожи на себя в детстве, на своих родителей и бабушек, только сравнив фото.

Мы в AdMe.ru демонстрируем вам самые наглядные доказательства того, что в жизни меняется далеко не все, и это круто. А в конце вас ждет бонус, который покажет, что и изменения тоже бывают важными и долгожданными.

«Нашел детское фото, где я играю в компьютерные игры. Кажется, я не особо изменился»

«21 год спустя»

Нео и Тринити за 20 лет почти не изменились

«Они растут так быстро»

«Мои родители отметили 37-летие совместной жизни»

Питер Джексон и Орландо Блум во «Властелине колец» и в «Хоббите», будто бы и не прошло целых 10 лет

Детские мечты сбываются

«Догадайтесь, какое фото было сделано 20 лет назад?»

«Мама привезла меня в Диснейленд в 1996-м, когда мне было 15. В 38 я вернулась сюда с собственными детьми»

«Папа и дочь, разница между фото — 8 лет. И хоть мы с мужем развелись 7 лет назад, они все так же проводят время вместе»

«Мы с сестрами воссоздали фото на том же месте в Помпеях 15 лет спустя»

«Моя дочь в 1998 году, когда ей было 2 года (слева), и моя внучка в 2 года в 2019 (справа)»

«Все так же любим рыбачить с папой даже 27 лет спустя»

«Воссоздал свое фото из детства и повесил на стену новый вариант вместо старого. Жду, когда же семья заметит»

«Мой папа в 1925-м и в 2015-м. 90 лет прошло, а он не так уж и изменился»

«Я с мамой в 1992-м vs. Я уже со своей дочкой в 2016-м»

Как будто «Игра престолов» и не заканчивалась

«Это моя мама в молодости и я»

«15 годовщин в фотографиях. Сможете угадать, с какой фото мы перестали пользоваться фотоаппаратом и стали делать селфи на телефон?»

Бонус: иногда изменения есть, но они такие долгожданные и милые

«Сделали фото на 1-ю годовщину нашей свадьбы».

Поделитесь с нами снимками из прошлого и настоящего, на которых тоже поменялось немногое.