20 фотографий, которые заслуживают награды за лучший обман зрения

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Глаза порой могут сыграть с нами злую шутку, особенно когда дело касается оптических иллюзий. Бросив мимолетный взгляд на совершенно невинную фотографию, мы можем увидеть бог знает что. Но следует помнить, что зачастую вещи совсем не такие, какими кажутся. Кстати, данное утверждение касается не только фотографий, но и нашей жизни в целом.

AdMe.ru гарантирует, что вам будет недостаточно быстрого взгляда на эти фотографии. Придется хорошенько присмотреться, чтобы понять, что на них происходит.

20. «Стойте! Что вы там делаете? Это вам не общественный туа... Ой, простите»

19. «Мой кот левитирует»

18. Можно подумать, что эта девушка долго трудилась для достижения такого результата. Но мы-то знаем: она потратила 5 минут, чтобы найти правильный угол обзора

17. Кажется, что очки сильно чему-то удивились, но на самом деле в них просто отражается лампа

16. Выглядит так, будто призраки встретились, чтобы обсудить, как напугать людей в следующий раз

15. «Кхалиси! Последний раз тебе говорю, лучше смотри за своими драко... Ах, щеночек, это ты!»

14. «Кхалиси! В этот раз я не ошибся!»

13. «Волан-де-Морт, опять ты?»

12. Эта фотография, снятая в Лондоне, выглядит как видео

11. Вот как ваши родители видят вас, когда вам 30 и вы пришли их навестить

10. Мы надеемся, что никто не сел на этот iPad до того, как его нашли

9. Должно быть, это Австралия

8. Это настоящее кафе в Корее, а не рисунок

7. Когда вам хочется, чтобы ваша собака всегда была щенком, но что-то пошло не так

6. Легкий способ заставить людей рассматривать себя

Show them your best magic trick: the floating heel on the Cube Sandal. Now available for pre-order, exclusively at https://t.co/kklCWf2sZt. #unitednude pic.twitter.com/4e4MjSe0xf — United Nude (@UnitedNude) January 17, 2019

5. Эти люди не упали в колодец, просто здесь такой пол

4. Вы когда-нибудь видели настоящего кентавра? Мы его нашли специально для вас

3. Гулливер в стране великанов. Новая версия

2. Это не отражение в озере

1. «Но, Сьюзан! Поехали!»

Какое фото заставило вас забыть обо всем и разглядывать его до тех пор, пока не нашли разгадку?