20 фотографий, которые вы не поймете, если вы не мужчина

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Не зря говорят, что понять мужчин могут только мужчины, ведь у них свой мир. AdMe.ru подобрал для вас фотографии, которые показывают, насколько он интересный и смешной.

Когда нашел идеальный инстаграм

Когда на улице конец света, но дома закончилось пиво

Когда все проблемы на кухне можно решить дрелью

Когда ты идешь в развлекательный центр по своим причинам

Когда все вокруг сходят с ума

Когда она просит выбрать лучшее селфи

Когда живешь с женщиной и хочешь просто помыть руки

Когда под рукой нет защитной маски

Когда в доме ремонт, но нет стремянки

Когда менять лампочки — твоя обязанность на всю жизнь

Когда она просит тебя сфотографировать ее круто

Когда она всегда знает, что ответить на твое «Я этого не говорил!»

«- Я этого не говорил!»

Когда невозможно аккуратно почистить зубы, если у тебя борода

Когда вы едете в отпуск на три дня

Когда твои выходные выглядят так

Когда нет смысла пачкать лишнюю посуду

Когда 8 марта — тяжелый день

Когда она на секундочку забежала в магазин белья