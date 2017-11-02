20 фотографий, которые вы не поймете, если вы не мужчина
Не зря говорят, что понять мужчин могут только мужчины, ведь у них свой мир.
AdMe.ru подобрал для вас фотографии, которые показывают, насколько он интересный и смешной.
Когда нашел идеальный инстаграм
Когда на улице конец света, но дома закончилось пиво
Когда все проблемы на кухне можно решить дрелью
Когда ты идешь в развлекательный центр по своим причинам
Когда все вокруг сходят с ума
Когда она просит выбрать лучшее селфи
Когда живешь с женщиной и хочешь просто помыть руки
Когда под рукой нет защитной маски
Когда в доме ремонт, но нет стремянки
Когда менять лампочки — твоя обязанность на всю жизнь
Когда она просит тебя сфотографировать ее круто
Когда она всегда знает, что ответить на твое «Я этого не говорил!»
«- Я этого не говорил!»
Когда невозможно аккуратно почистить зубы, если у тебя борода
Когда вы едете в отпуск на три дня
Когда твои выходные выглядят так
Когда нет смысла пачкать лишнюю посуду
Когда 8 марта — тяжелый день
Когда она на секундочку забежала в магазин белья
Когда она попросила аккуратно развесить белье, но ей что-то опять не нравится
Фото на превью lara_boyd33 / Instagram, louisewbvictoria / Instagram