20+ фотографий, которые впитали праздничную атмосферу нашего детства

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Помните, как в детстве замирали от восторга, предвкушая Новый год? До сих пор в душе хранятся нежные воспоминания о том, как мастерили новогодние костюмы, наряжали елку, помогали накрывать праздничный стол. Сейчас, повзрослев, можно до последнего не чувствовать приближение праздника, что неудивительно: хлопоты, дела, работа. А мандарины те же, елка тоже на месте, подарки ждут, когда им обрадуются, получается, не обстоятельства изменились, а наше отношение к празднику.

Мы в AdMe.ru хотим вернуть новогоднюю сказку, а в качестве машины времени используем фотографии, которые помогут ощутить дух праздника и вернут ощущение чуда. Все на борт, мы возвращаемся в детство, туда, где елки были большими, а впереди — только радость.

«Нашел детское фото в старом альбоме, не зря Снегурочка мне тогда показалась подозрительной»

«Год 96–97-й. „Соньку“ не заслужил, подарили „Сегу“. С ней шел картридж. Лютая игра»

«Разбирал я с мамой антресоли в квартире, и на глаза попались новогодние открытки, которые я рисовал классе в 3-м. На улице стоял 1997 год»

«От бабушки мне достался настоящий сундук с драгоценностями! Некоторым игрушкам уже более 50 лет»

Около новогодней елки

Помните праздничные утренники в школе?

«Эту книгу мне подарила мама в 1997-м на Новый год. Я любила мультик про Русалочку, и вот она исполнила мою мечту. Самый любимый подарок!»

«Вот он, новогодний привет из детства. Одна из вечно работающих вещей — вертушка для елки»

«Вот наступающий 1996 год. Все самое дорогое — дети и кот Пафнутий, соратник во всех играх, — готовятся к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой»

Кажется, такой стол был в каждой семье

«Я могла в течение года попросить что-то купить и „не дарить ничего на Новый год“, а мама соглашалась, но все равно дарила подарок»

В самый торжественный момент надо было задержать дыхание и загадать желание

«Другие „лихие 90-е“. Мама — молодец, ее авторские наряды здорово выглядят на старых фото»

«Те самые часики, которые вскоре после выхода фильма Эльдара Рязанова „Карнавальная ночь“ висели на каждой новогодней елке в стране»

«Пока мы наряжали елку и украшали квартиру, мама готовила праздничный стол. И на этот праздник мы всегда нарядно одевались, хоть гости к нам и не приходили»

«Мой косплей из 90-х, друзья завидовали»

«Мы с лучшей подругой с детства уже 15 лет Новый год отмечаем вместе. У нас традиция — делать фото вместе за новогодним столом или у елки»

«Разбираю у бабушки балкон и нахожу сокровища. Только что наткнулся на Деда Мороза и Снегурочку, которым уже 45 лет...»

«Новый 1995 год. Я в костюме Чебурашки на фоне того самого чехословацкого стола, который был у всех. А еще у меня 2 Снегурки и 2 Деда Мороза»

«Звезда на елке старше меня. Семейный раритет»

«Елочные игрушки с чердака моего дедушки»

«20 лет назад в южной провинции выбирать наряды не из чего было, но моя мама проявила изобретательность, поэтому я была новогодней елкой»

«Вот такие новогодние открытки времен СССР были найдены во время вылазки на одну из заброшек»

«Разбирая вещи, наткнулась на эту соску. А ведь она висела когда-то на елке как новогодняя игрушка»

«Новый год — 1998. А как выглядели празднования вашего Нового года в детстве?»

«Новый 1997 год. Я в 3-м классе. И что под елкой?! В эту приставку я буду играть ближайшие 6 лет до покупки компьютера»

«Решили не покупать живую, достав вместо этого с антресолей очень старую искусственную елочку, купленную когда-то родителями мамы»

«Новый год, 8-й класс, платье сшила мама, 1993 год»

«Я тепло одевалась. Мы брали собаку, ехали в лес. Оставляли нашу „семерку“ на дороге и еще около получаса бродили по лесу по колено в снегу в поисках „той самой“»

Смотрите, Дед Мороз!

Расскажите, каким он был, Новый год вашего детства? С удовольствием посмотрим на фото, присылайте.