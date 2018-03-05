20 фотографий, которые разыграют ваше воображение

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Каждый из нас хотя бы раз видел то, чего нет. И это абсолютно нормально, особенно для обладателей богатой фантазии. Попробуйте посмотреть на эти фотографии, и вы убедитесь, что даже самые повседневные вещи могут полностью поменять свой облик, стоит лишь взглянуть на них под определенным углом.

AdMe.ru нашел для вас 20 снимков, на которых запечатлено совсем не то, что может показаться на первый взгляд.

Где взял? Нарисовал!

Природа порой любит пошутить

Идеальный камуфляж

У пса маскировка ничуть не хуже

А этого богомола с трудом отличишь от орхидеи

Нет, это не скульптура с выставки современного искусства, а стулья, сложенные друг на друга

Инсталляция художника Дэниела Аршама похожа на падающие со стены часы, которые прихватили с собой обои

Белые баклажаны легко перепутать с куриными яйцами

Теперь понятно, почему в английском языке баклажан называется eggplant (буквально — «яичное растение»).

«Мой обогреватель похож на милого улыбающегося крошку-монстра»

Кажется, дерево что-то замышляет

Две розы в одной

Необычный торт или пирожное? Нет, просто кто-то лущил стручки зеленого гороха и складывал из них башню

«Снег растаял таким образом, что наш университетский двор стал похож на видеоигру»

А эти огни на снегу словно сообщают о новом доступном квесте

Так что же это: полицейский автомобиль или все-таки такси?

Хлеб явно не в восторге, что из него делают бутерброд

Как теперь это развидеть?

«Одна из моих кур снесла вот такое яйцо»

Капкейки, которые легко перепутать с кактусами

Кажется, тут только что сидел вампир, который испарился с первыми лучами солнца