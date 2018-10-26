20+ фотографий, которые расширят ваш кругозор за 5 минут
У мифических единорогов существовал реальный прототип. А ваша привычная тарелка, вполне вероятно, может быть переработанной упаковкой из-под молока. Как бы усердно мы ни изучали окружающий нас мир, он по-прежнему открывает для нас свои новые грани. И сегодняшняя подборка — лучшее тому доказательство.
AdMe.ru нашел снимки, мимо которых не смогли бы пройти даже эрудиты со стажем.
Так выглядят пачки чипсов в магазине на высоте 2 270 м над уровнем моря
Телефонный кабель в разрезе
Яблоко, которое изнутри съели осы
Монета с секретом
«Сегодня впервые увидел беременную белку»
Время почти пришло
«Держу лапу японской исполинской саламандры»
В этих солнечных часах есть панели, которые показывают время в разных странах мира
«Лягушачья икра, которую я нашел на одном из столбов»
В Южной Корее дождевая вода накапливается в гидравлической системе и потом используется для мытья улиц
Так выглядит сырое яйцо без скорлупы
Это эласмотерий — животное, вымершее примерно 29 000 лет назад. Согласно одной из гипотез, он является прототипом мифического единорога
Глаза моллюска
«Моя тарелка — это переработанная упаковка из-под молока из Дании»
«Синий рак, которого я нашел в горах Западной Виргинии»
Идеально прямоугольный айсберг
Останки мумии, возраст которой составляет около 3 000 лет, с протезом большого пальца ноги
Треугольная монета достоинством в $ 2 с Островов Кука
Бонсай, которому 150 лет
Древесные опалы
Фрагмент черепа шерстистого мамонта
Один из фрагментов Мурчисонского метеорита, чей возраст составляет примерно 4,6 млрд лет
Божья коровка из рода Anatis labiculata
Что из этой подборки вы бы добавили в школьные учебники?
Фото на превью mario_aldecoa / instagram, Kataytay_14 / reddit