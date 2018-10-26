20+ фотографий, которые расширят ваш кругозор за 5 минут

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У мифических единорогов существовал реальный прототип. А ваша привычная тарелка, вполне вероятно, может быть переработанной упаковкой из-под молока. Как бы усердно мы ни изучали окружающий нас мир, он по-прежнему открывает для нас свои новые грани. И сегодняшняя подборка — лучшее тому доказательство.

AdMe.ru нашел снимки, мимо которых не смогли бы пройти даже эрудиты со стажем.

Так выглядят пачки чипсов в магазине на высоте 2 270 м над уровнем моря

Телефонный кабель в разрезе

Яблоко, которое изнутри съели осы

Монета с секретом

«Сегодня впервые увидел беременную белку»

Время почти пришло

«Держу лапу японской исполинской саламандры»

В этих солнечных часах есть панели, которые показывают время в разных странах мира

«Лягушачья икра, которую я нашел на одном из столбов»

В Южной Корее дождевая вода накапливается в гидравлической системе и потом используется для мытья улиц

Так выглядит сырое яйцо без скорлупы

Это эласмотерий — животное, вымершее примерно 29 000 лет назад. Согласно одной из гипотез, он является прототипом мифического единорога

Глаза моллюска

«Моя тарелка — это переработанная упаковка из-под молока из Дании»

«Синий рак, которого я нашел в горах Западной Виргинии»

Идеально прямоугольный айсберг

Останки мумии, возраст которой составляет около 3 000 лет, с протезом большого пальца ноги

Треугольная монета достоинством в $ 2 с Островов Кука

Бонсай, которому 150 лет

Древесные опалы

Фрагмент черепа шерстистого мамонта

Один из фрагментов Мурчисонского метеорита, чей возраст составляет примерно 4,6 млрд лет

Божья коровка из рода Anatis labiculata