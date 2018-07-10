20 фотографий, которые противоречат всякой логике, но в этом-то и есть вся соль

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Шалости детей, причуды взрослых, шутки природы или просто удивительные стечения обстоятельств — мир не устает нас удивлять, но это только к лучшему.

AdMe.ru обнаружил новые доказательства того, что нам стоит почаще оглядываться по сторонам, чтобы замечать все те шутки, которые приготовила для нас окружающая действительность.

1. Обычный класс

2. Новые технологии

3. Назвался котом — полезай в короб

4. Так много вопросов, так мало ответов

5. Это ж сколько у нее стопок грязной посуды?

6. Сын решил побыть астронавтом в IKEA, и мама последовала его примеру

7. «Мы соскучились!»

8. Когда переехал в город, но иногда навещаешь родных

9. «Мы исправили переход, начальник!»

10. Да ты просто накинь цепочку на колесико, чтобы не скатиться!

11. «Я ждал автобус № 63, когда увидел это»

12. Зуб за зуб?

13. А это, кажется, предыстория...

14. Да что это вообще такое?

15. Послеобеденный сон сисадмина

16. Вот бы узнать, с чего все начиналось

17. В Брюсселе много необычных мальчиков...

18. Маша, медведь и радиоактивный газон. Пермь как Пермь, ничего особенного...

19. А что, нарядненько

20. И тебе пока, странное существо в пустом магазине