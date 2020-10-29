20+ фотографий, которые показывают, как время и обстоятельства влияют на вещи

Под влиянием времени, а также в силу различных обстоятельств любая вещь рано или поздно меняется. К примеру, если очень долго ногтем нажимать на одну и ту же клавишу (допустим, во время игры на компьютере), то в ней появится сквозное отверстие. А если одной и той же ложкой в течение многих десятилетий размешивать чай, то она непременно истончится.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии вещей, которые могут послужить наглядным пособием для изучения того, как время и внешние силы влияют на различные предметы.

Эти спагетти с грибами на неделю забыли в микроволновке

Три одинаковых ботинка: новый, после трех лет ношения и после шести лет

Эти скобы долгое время лежали в чашке

Вот во что превратились леденцы, внутрь обертки которых через полую палочку забрались муравьи

На клавишу W долгое время нажимали ногтем во время игры в шутеры. Всего за 1,5 года в ней образовалась дырка

Это помидор с проросшими семенами

Так выглядит выгорание на OLED-телевизоре, на котором в течение двух лет каждый день смотрели канал CNN

К слову, именно поэтому в инструкции часто указывают, что долговременный показ статичного изображения вреден для OLED-телевизоров.

Вот как сильная жара расплавила жалюзи

В этом месте с начала 1980-х стоял стол для бильярда

На этой улице деревья сбросили все листья за одну ночь

Это скелет змеи, у которой развился рак костей

Это яблоко съели осы и шершни

Таким стал лес, в котором обосновался короед. Причем лиственные породы деревьев этот жук не трогает

Вот как годы размешивания повлияли на эту ложку

Так выглядит полностью пересохшая река (дно покрыто высушенными водорослями)

Справа — обувь почтальона, в которой он проходил более 17 км в день в течение 7 месяцев

В такую бабочку превратилась эта гусеница

Вот что стало со сливочным сыром, который забыли в холодильнике на 3 месяца

Новая метла и старая, которой пользовались 10 лет

Обе эти банки с квашеной капустой были закатаны в 1989 году. Крышка правой проржавела, и туда попал воздух