20+ фотографий, которые показывают, как сильно время влияет на вещи

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Ничто не способно противостоять времени. Оно может изменить облик всего, будь то маленькая бумажка или огромная бетонная плита. Особенно это видно, когда сравниваешь 2 одинаковые вещи: новую и ту, которой пользовались множество лет.

AdMe.ru недавно показывал, как сильно время влияет на окружающие нас вещи. Вот еще 20+ подобных фотографий.

«Эти мишки были куплены одновременно 18 лет назад. Играли левым, а правого даже не трогали»

«В прошлом году мне подарили 2 одинаковых чехла. Левым пользовались 10 с половиной месяцев, правый чехол — новый»

«Вот как за год изнашивается моя обувь. Слева — на моей ноге, справа — на протезе»

Это 25-летнее пасхальное яйцо

«7 лет назад я наклеил на свою новую гитару наклейку (крестик). Сегодня я ее удалил и обнажил оригинальный белый цвет»

Это одинаковые щетки для подметальной машины. Слева — старая, справа — новая

Эту парадную дверь кошки царапали около 50 лет

Ключ после 12 лет использования и запасной ключ

Этот автомобиль стоит здесь неподвижно уже 30 лет

А этот автомобиль был здесь припаркован и оставлен 60 лет назад

Так выглядит многолетнее использование на профессиональной кухне... Нож слева когда-то был таким же, как нож справа

На этом заводе за 50 лет стальной пол стерся от постоянного перекатывания на креслах

«Когда мой папа садится за стол, он каждый раз потирает большим пальцем одно и то же место. И так на протяжении многих лет»

7 лет моя собака поднимается по лестнице, наступая на одни и те же места

Игрушки для щенят, полугодовалая и новая

Телефон из начала 2000-х. Все еще работает

Одинаковые пары сапог, слева — новые, справа — 3-летние

Эта стена, на которую посетители кафе годами опираются

Моя кошка вот уже 10 лет ходит по одной и той же тропинке

2 одинаковых молотка, только левым пользовались 25 лет

Это забор у пляжа. Правый болт с гайкой находится у воды, левый — далеко от воды

«Так выглядит застежка моей сумки для ноутбука после 2 лет использования»

«За 8 лет использования я своим ногтем оставил вмятину на клавише S»

На это бетонное основание стекает горячая вода вот уже многие годы

А у вас есть такие вещи или места в доме, на которые время наложило свой отпечаток?