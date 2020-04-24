20 фотографий, которые покажут мироустройство лучше, чем Discovery

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Недавно специалисты из Международного центра картофеля (International Potato Center) совместно с сотрудниками НАСА успешно завершили ряд экспериментов по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к марсианским. Что сделало человеческую мечту жить на других планетах еще реальнее. А пока ученые трудятся над ее воплощением, мы можем, не теряя времени, узнать еще больше интересного о нашем доме — Земле.

Мы в AdMe.ru еще не растеряли своего стремления к любознательности, и вы можете вместе с нами выяснить, насколько прочны человеческие зубы, как растут фисташки и почему эквадорцы варят одни и те же макароны по-разному.

Эта крошечная ящерица, сбрасывающая кожу, выглядит так, будто на ней крошечный скафандр

Так волны выглядят изнутри

«Едим мы макароны редко, и я только сегодня заметила, что рекомендованное время приготовления разное: на побережье — 8–10 минут, в горах — 10–12 минут»

Чем выше над уровнем моря вы находитесь, тем ниже атмосферное давление. Чем ниже давление, тем медленнее будет готовиться пища.

«Эта собака — химера, комбинация двух генетически разных мастей: черной и желтой»

«Для покупки всего 1 унции (28,3 г) золота требуется 110 унций серебра. Я сделал этот снимок, чтобы было наглядно видно соотношение: тут слиток золота и 3 слитка серебра стоят одинаково — примерно по $ 5 тыс.»

Пещерное озеро, полное кристаллов

«Какой классный узор у арбуза, который я только что разрезал»

Вот так выглядел арбуз до его культивации, так что вполне возможно, что у данного фрукта сохранилась часть генетического кода, отвечающего за изначальный вид.

Наши жевательные зубы способны выдерживать давление массой до 280 кг

Просто новый сорт сладкого перца

Вот так растут наши любимые фисташки

«Сегодня стал свидетелем двойной радуги»

«Я успел сфотографировать эту красавицу»

«Мне попалось киви всего с одним зернышком»

Дерево, которое закрутило торнадо

Это не сплошное облако, а стена тумана надвигается на город

Вот так срубленные деревья транспортируют по реке

Нет, это не комбинация двух кадров в разное время года, просто недавно здесь было наводнение

Это интересное атмосферное явление называется дугой Парри

Ящерица с тройным хвостом

У некоторых ящериц есть механизм, называемый автотомией, который позволяет им сбрасывать хвост, чтобы не быть съеденной. Часто хвост отрастает, и похоже, что первоначальный хвост этой ящерицы не отделился полностью, прежде чем новый регенерировал.

Данная иллюзия возникает, когда скорость вращения винта вертолета соответствует количеству изображений в секунду (скорости) камеры

А вам повезло стать свидетелем чего-то необычного: природного явления, феномена или оптической иллюзии? А вдруг у вас и фото есть? Если да, то делитесь ими с нами.