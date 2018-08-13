20+ изображений, которые непременно стоит показать своему лучшему другу

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Согласно толковому словарю, друг — это человек, с которым у вас сложились теплые, доверительные отношения. Но герои нашей подборки доказывают, что понятие дружбы гораздо шире и многограннее. Друг — это тот, кто поможет сделать самый крутой в мире снимок, пришлет шуточное СМС и станцует с тобой прямо на улице. И в то же время именно друг никогда не упустит шанса разыграть тебя, и к тому же снимет это на видео.

AdMe.ru нашел снимки, после которых вам захочется позвонить друзьям и сказать: «Иногда я готов придушить вас собственными руками, но все-таки вы классные».

«Наш друг не хотел идти на выпускной, потому что его родители были в отъезде. Поэтому мы оделись как его мама и папа, чтобы сделать это фото»

«Мои друзья пишут мне, только когда им что-нибудь нужно»

«Были вчера с парнями на косплей-вечеринке»

«Сегодня мне исполнилось 26 лет и друзья приготовили мне сюрприз»

«Больше никакой медицинской страховки».

«Получили фото со свадьбы моего лучшего друга. Кажется, это не самый хороший мой снимок»

«Моя тетя пыталась сделать торт для подруги как на фото слева»

«Оса ужалила друга в губу, он прислал это»

«Я Ким Кардашьян».

«В отпуске решили с парнями попробовать себя в качестве инстаграм-моделей»

«Большинство людей держат под кроватью биту на случай проникновения в дом воров. Но только не моя лучшая подруга»

«Друг не смог найти свои солнцезащитные очки»

Когда не ждешь подвоха, а зря

«После того как меня за ногу укусила акула, друг подарил мне это»

Чтобы повторить это фото, вам нужны: пляж, подруга, немного терпения

«Мои друзья напились, отсканировали себя и распечатали на 3D-принтере»

Девушки, берите этот аргумент на вооружение

«Случайно нашел секретный мини-бар в доме друзей»

«Поздравляем! Ты нашел секретный мини-бар! 1. Выбери напиток. 2. Выпей. 3. Напиши свое имя и дату на этом листе. 4. Верни лист на место. 5. Никому об этом не рассказывай».

Зато у парня слева все в порядке

Фанаты хотели сделать фото с Джейсоном Момоа, но его друг оказался фотогеничнее

«Недавно у меня угнали машину. Приятель попытался меня утешить и принес это»

«Жаль, что твою машину угнали. Надеюсь, это тебя взбодрит».

Эти парни устроили собственную вечеринку у дверей клуба

Когда среди твоих друзей одни семейные парочки, а ты одинока, приходится импровизировать

«Друзья подсвечивали водопад с помощью фонариков, пока я фотографировал. Вот результат»

Когда тебе нужно бить пенальти, а «вратарь» сидит рядом

Вот как выглядит настоящая командная работа

А вы помните, как познакомились со своим лучшим другом? Поделитесь с нами своими историями.