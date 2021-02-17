20+ фантастических фотографий, которые люди сделали, не отходя от своего окна

Международные организации подсчитали, что ежегодно по миру путешествует более 1,4 млрд человек. За этой солидной цифрой стоит несметное количество впечатлений и открытий, которые сделали эти люди в разных уголках планеты. К счастью, многие из них остались не только в памяти путешественников, но и на фотографиях.

В эту подборку вошли просто сногсшибательные снимки, которые люди сделали прямо из своего окна. Мы в AdMe.ru заглянули им через плечо и советуем вам последовать нашему примеру.

«Вот это прямо сейчас я наблюдаю из своего окна. Боже мой, природа, ты восхитительна!»

«У нас дома уже 6 лет живет кот, но раньше за окном для него не было ничего интересного. Недавно мы переехали, и кот очень доволен новым видом»

Не буду врать, я сейчас завидую коту. © MQsmom / Reddit

Когда все совпало, вид из окна очень приятный!

«Арендовали квартиру именно из-за вида. За 2 года накопилось разных фоток в стиле „ого, такого я тут еще не видел!“»

Просто потрясно! У вас рядом никто квартиру не сдает? © Nikityshek / Reddit

Восход солнца, который конкурирует со всеми другими

«Северная Норвегия, середина марта. Вид из окна моей ванной комнаты»

Это вообще на Земле снято?

«Город Вилючинск, Камчатский край. Я сюда приехал 3 недели назад. Скорее всего, очень надолго»

«Всю жизнь жил на нижних этажах. Переехал на 18-й этаж — не могу налюбоваться»

Фотография шторма из окна самолета

«Вы видите рождественские огни?»

«Вид за моим окном»

«Мой дом в Индии — идеальное место, чтобы попробовать астрофотографию»

«Вот такой вид из своего окна в Таиланде мы наблюдали сегодня утром»

«Квартира с таким окном — лучшая из всех, что я когда-либо арендовал в Андорре»

«Этот вид из окна моего самолета напоминает поверхность Марса»

«Хочу показать вам кусочек природы из моего окна. В комментариях писали, что смотреть особо нечего, особенно каждый день. Я не соглашусь, потому что это просто красиво»

«Вид из моего окна этим утром»

Южнокарибский закат