Если вы думаете, что в мире больше нет добра, то вам стоит увидеть эти 20 фотографий

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Когда по телевизору крутят только плохие новости, а в жизни и без того все не слишком гладко, легко потерять веру в этот мир. Однако не стоит сгущать краски: на нашей планете еще есть место добрым поступкам. Как бы банально это ни прозвучало, но, может, благодаря именно им Земля все еще вертится. Долой скептиков и плохое настроение! AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые согреют сердце, ведь в них так много тепла. А в конце вас ждет очень милый бонус.

Рискуя собственной жизнью, обезьяна вынесла щенка из страшного пожара

«Я буду защищать его, потому что я его люблю»

Парень сделал себе конус, чтобы его коту не было обидно

Девушка нашла своего кота после землетрясения

Лисенок забрался в курятник и уснул, не причинив вреда курицам

Когда сын, страдающий аутизмом, расстроился из-за того, что его любимый видеомагазин закрылся, родители построили ему собственный магазин дома

Девушка забрала бездомного кота с улицы. Только посмотрите, как он изменился

«Мы женаты вот уже 41 год, но я все еще обожаю смотреть, как она веселится, словно маленький ребенок»

«Сказал брату, что не могу позволить себе дорогие подарки и у меня почти не хватает денег на еду. Вот что я увидел, когда проснулся рождественским утром»

В Омске кот ездит «зайцем» вот уже неделю. Так водитель спасает бездомное животное от морозов

На протяжении года эти двое дружили по переписке в интернете: 22-летний парень и 81-летняя женщина. Недавно парень прилетел во Флориду, чтобы познакомиться со своим другом

Городу нужны такие герои

«Сегодня моя мама два часа добиралась до моего общежития, чтобы поделиться со мной этими печеньками»

«4 года назад я наблюдала, как она идет на выпускной с бабником, а 2 недели назад я смотрела, как она выходит замуж за мужчину ее мечты. Я люблю свою девочку»

Кошку сбила машина, ей сломало челюсть и лапу. Докторам пришлось удалить большую часть ее зубов. Хирург забрал ее к себе домой сразу после операции и назвал Герцогиня Чудо Кошка

Отец остановил свадебную церемонию, чтобы отчим его дочери повел невесту к алтарю вместе с ним

Бабушка радуется подаренному цветку. Делать добро так просто

«Вот такую „оскорбительную“ записку моему племяннику положили в капюшон в метро»

В Мексике выпал снег впервые за 20 лет и мужчина слепил снеговика на могиле матери, потому что когда-то обещал ей вместе слепить снеговика

Девушка много лет покупает брату с умственным расстройством одну и ту же машинку на Рождество, но машинку больше не производят. Интернет-пользователи помогли ей найти любимую игрушку для брата! Настоящее чудо

Бонус: просто самый очаровательный ленивец на свете. Хорошего вам дня!