20 фотографий, которые доставят вам визуальное наслаждение

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Ярких, красивых кадров в повседневной жизни почти так же мало, как праздников и отпусков в году. А ведь визуально притягательные снимки помогают взгляду отдохнуть, а нашему разуму — перезарядиться. Такие фото мы и собрали для вас в этой статье.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые унесут вас прочь от рутины и доставят невероятное визуальное наслаждение.

«Сделал эту фотографию из окна автомобиля»

Художник тратит много часов, чтобы создавать идеальные композиции из природных объектов

«Сделал фотографию по дороге на работу»

Так выглядят миллионы лет на одном фото

«Шел дождь, и я оказалась совсем одна на этом волшебном мосту»

Прекрасная кубинская женщина

Просто посмотрите вверх

«Пытался сделать снимок звездного неба на длинной выдержке, но моим планам помешал пролетавший мимо самолет»

Так выглядит замороженный мыльный пузырь

Потрясающе «вкусная» фотография — бельгийские вафли на завтрак

«Оказался на верхнем этаже собора и сделал идеальный снимок»

Спираль облаков как на булочке с корицей

«В течение 8 часов я пытался поставить эти камни друг на друга так, чтобы они не упали. Результат стоил всех моих стараний»

Прогулка по Вселенной

Зимний лабиринт

Головокружительно красивый Алтай, Россия

Портрет девушки, служащей в израильской армии

Природа во всей красе

Идеально гладкий минерал среди камней

Волшебная игра света

Какой снимок понравился вам больше остальных? Делимся в комментариях!