20+ фотографий, которые доказывают, что правильный ракурс решает все

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Ракурс съемки может изменить все и даже заставить вас увидеть то, чего не существует: Чеширского Кота, сразу 4 времени года в одном окне и даже неопознанный летающий объект. Героям нашей статьи удалось поймать необычные кадры в самых обыкновенных местах.

Мы в AdMe.ru любим людей, которые умеют взглянуть на повседневные вещи под необычным углом, и вот лучшие доказательства того, как это бывает полезно.

Никогда не знаешь, что удастся заснять с дрона

Эта собака могла бы сниматься в мультфильме «Девятый» или сыграть миньона

Если смотреть на радиолокационную станцию снизу, можно увидеть фантастический мир

А если сфотографировать снизу слона, то можно почувствовать себя лилипутом

Котзилла вышел на тропу войны

Плоский дом в Париже

Когда с рекламой перекреативили

Если вы видите очень маленькую девочку в шортах, посмотрите еще раз

Отличная маска, очень реалистичная

У Чеширского Кота на все своя точка зрения

Даже грузовик может стать идеальным продолжением пейзажа

С определенного ракурса эта картина обретает второй смысл

Фотограф наверняка пищал от восторга, когда поймал этот кадр

А говорили, из пива пузырьки вылетают

«Ради этого ракурса мне пришлось забраться на гору»

Так выглядит бесконечность

Ничего необычного, просто прогулка с собакой

Когда на руку должна была приземлиться птичка, но что-то пошло не так

Как будто сразу 4 сезона в одном окне

Хотите идеальный ракурс? Дайте камеру перфекционисту

Эта лужа смотрится как портал в другой мир, откуда тебя фотографирует незнакомец

Такое ощущение, будто кто-то двумя пальцами держит крохотный стаканчик

Любая реклама может обрести неожиданный смысл стараниями установщиков

Все зависит от того, под каким углом вы смотрите на мир

А у вас в коллекции есть фотографии, снятые с необычного ракурса?