20+ фотографий, которые доказывают, что правильный ракурс решает все
Ракурс съемки может изменить все и даже заставить вас увидеть то, чего не существует: Чеширского Кота, сразу 4 времени года в одном окне и даже неопознанный летающий объект. Героям нашей статьи удалось поймать необычные кадры в самых обыкновенных местах.
Мы в AdMe.ru любим людей, которые умеют взглянуть на повседневные вещи под необычным углом, и вот лучшие доказательства того, как это бывает полезно.
Никогда не знаешь, что удастся заснять с дрона
Эта собака могла бы сниматься в мультфильме «Девятый» или сыграть миньона
Если смотреть на радиолокационную станцию снизу, можно увидеть фантастический мир
А если сфотографировать снизу слона, то можно почувствовать себя лилипутом
Котзилла вышел на тропу войны
Плоский дом в Париже
Когда с рекламой перекреативили
Если вы видите очень маленькую девочку в шортах, посмотрите еще раз
Отличная маска, очень реалистичная
У Чеширского Кота на все своя точка зрения
Даже грузовик может стать идеальным продолжением пейзажа
С определенного ракурса эта картина обретает второй смысл
Фотограф наверняка пищал от восторга, когда поймал этот кадр
А говорили, из пива пузырьки вылетают
«Ради этого ракурса мне пришлось забраться на гору»
Так выглядит бесконечность
Ничего необычного, просто прогулка с собакой
Когда на руку должна была приземлиться птичка, но что-то пошло не так
Как будто сразу 4 сезона в одном окне
Хотите идеальный ракурс? Дайте камеру перфекционисту
Эта лужа смотрится как портал в другой мир, откуда тебя фотографирует незнакомец
Такое ощущение, будто кто-то двумя пальцами держит крохотный стаканчик
Любая реклама может обрести неожиданный смысл стараниями установщиков
Все зависит от того, под каким углом вы смотрите на мир
А у вас в коллекции есть фотографии, снятые с необычного ракурса?
Фото на превью tvoycowboy / Pikabu