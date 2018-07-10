20+ фотографий, которые доказывают, что наши отцы в прошлом были так же круты, как и сегодня

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Предлагаем всем вместе удариться в ностальгию и взглянуть на снимки, на которых молодые отцы выглядят безумно крутыми. От этих старых фотографий веет теплом, счастьем и немножечко грустью: ведь когда осознаешь, что годы так быстро летят и наши папы неумолимо стареют, хочется лишний раз подойти к ним и крепко обнять, а затем еще раз пересмотреть все фотографии в семейном альбоме.

AdMe.ru собрал 20+ ретрофотографий, которые доказывают, что наши отцы в прошлом были настоящими суперменами, пусть даже с забавными усами и в огромных очках.

1. С таким папой детство вряд ли было скучным

2. «Перед тем как я уехал в колледж, мама показала мне этот снимок со мной и моим отцом. Теперь это мое любимое фото»

3. В былые времена, чтобы посмотреть мир, достаточно было залезть к папе в рюкзак

4. Наверное, нет на свете папы, который хоть раз не пробовал так удержать своего ребенка

5. Некоторые папы сходили с ума, играя в детские игры

6. Как вечер пятницы может обойтись без выпивки?

7. «Это мой папа в 25 лет. Он всегда был немного сумасшедшим: поглядите на надутую медицинскую перчатку справа»

8. Одни папы делали кораблики из бумаги, а другие — из арбузов

9. «Это мой папа в конце 80-х, еще до моего рождения»

10. «Мой папа в Монтре, 1974 год»

11. Папы в любой ситуации выглядели круто

12. А еще они самые смелые на свете

13. «В 70-х годах мой папа купил небольшой автомобиль, чтобы экономить на топливе»

14. Папа никогда не упустит возможности покатать ребенка. Пусть даже на тележке

15. «Мой папа и его первый Harley-Davidson»

16. Упс, кажется, мама смотрит на нас!

17. Папа был самым высоким в семье, особенно когда стоял на лестнице

18. Папы умеют дурачиться на камеру

19. Но еще лучше они умеют подкидывать в небо

20. Супергерои, кстати, тогда были другие

21. «Это мой отец в 1988 году. И он до сих пор иногда играет на барабанах»

22. «50 лет назад моя мама создавала одежду, а папа выступал в качестве модели»

Бонус: годы идут, а наши папы остаются все такими же крутыми

А у вас есть фотографии с отцом, которыми можно было бы поделиться с другими?