20+ фотографий, в которых сюжета больше, чем в романах Агаты Кристи

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Порой в одной фотографии может быть больше смысла, чем в целом детективном романе. А действующие лица — еще более фактурны, особенно если это бабушки, которые охраняют ваш двор, или сосед — Робин Гуд, который так и не нашел применения своим стрелам.

AdMe.ru разыскал 20+ непридуманных мини-историй, основанных на реальных событиях.

На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы

Они ищут ключи... И не могут найти

Когда твоей собаке понравился твой новенький порше

Встреча моста с кораблем явно прошла не по плану

Вот как удаляли из друзей раньше, без всяких этих ваших соцсетей

IQ-тест для избранных

«Нет входа, только выход».

Когда выкопал всю картошку и не можешь остановиться

На страже порядка

Когда успел вовремя выбраться на сушу

Комфорт охранника — залог безопасности

Когда твой сосед решил, что он Робин Гуд

Шторм был 2 дня назад, а камень появился вчера

Когда собрал все свои остатки былой роскоши и сотворил вот это

«Вчера мой друг пошел спать и обнаружил странные следы на своем покрывале»

Этот парень ест свой обед прямо в багажнике собственной машины

Избранный кот. Интересно, какая у него миссия?

Когда внезапно решил, что твой катер устарел

Где-то в параллельной вселенной человек случайно оказался не на той вечеринке

«Жена впервые оставила меня одного с детьми, и после ее многочисленных вопросов о том, как мы, я просто отправил ей это фото»

Когда на дорогах пробки в 10 баллов и приходится искать свежие решения

«Этот енот увидел фигурки своих сородичей у нас на окне»

А какие фото из вашей жизни стали настоящими легендами?