20+ фотографий, в которых сюжета больше, чем в романах Агаты Кристи
Порой в одной фотографии может быть больше смысла, чем в целом детективном романе. А действующие лица — еще более фактурны, особенно если это бабушки, которые охраняют ваш двор, или сосед — Робин Гуд, который так и не нашел применения своим стрелам.
AdMe.ru разыскал 20+ непридуманных мини-историй, основанных на реальных событиях.
На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы
Они ищут ключи... И не могут найти
Когда твоей собаке понравился твой новенький порше
Встреча моста с кораблем явно прошла не по плану
Вот как удаляли из друзей раньше, без всяких этих ваших соцсетей
IQ-тест для избранных
«Нет входа, только выход».
Когда выкопал всю картошку и не можешь остановиться
На страже порядка
Когда успел вовремя выбраться на сушу
Комфорт охранника — залог безопасности
Когда твой сосед решил, что он Робин Гуд
Шторм был 2 дня назад, а камень появился вчера
Когда собрал все свои остатки былой роскоши и сотворил вот это
«Вчера мой друг пошел спать и обнаружил странные следы на своем покрывале»
Этот парень ест свой обед прямо в багажнике собственной машины
Избранный кот. Интересно, какая у него миссия?
Когда внезапно решил, что твой катер устарел
Где-то в параллельной вселенной человек случайно оказался не на той вечеринке
«Жена впервые оставила меня одного с детьми, и после ее многочисленных вопросов о том, как мы, я просто отправил ей это фото»
Когда на дорогах пробки в 10 баллов и приходится искать свежие решения
«Этот енот увидел фигурки своих сородичей у нас на окне»
А какие фото из вашей жизни стали настоящими легендами?
Фото на превью dartmolot / Pikabu