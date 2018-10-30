20+ фотографий, каждая из которых красноречивее любого блокбастера
Пользователи сети иногда делятся такими фотографиями, по сюжету которых можно снять захватывающий фильм — боевик, триллер или даже ужастик. И главный вопрос к таким фото: «Что тут вообще происходит?»
Мы в AdMe.ru решили взглянуть, какими остросюжетными историями делятся люди. И теперь хотим знать, что предшествовало каждой из них.
Когда страшно даже спрашивать, что случилось
«Добро пожаловать в Массачусетс!»
Едешь себе по шоссе, подпеваешь радио, как вдруг...
Кажется, у кого-то выдалось сложное утро
Ничего необычного, просто кто-то паркует свой истребитель
Царь-батюшка на автобусе кататься изволит
Застрял в текстурах
Столько драмы в одном фото!
Ну и как потом объяснять жене, что эти следы оставил тюлень, который отхлестал тебя осьминогом?
Из этой комнаты выйдет только один
«Да, детка, я на байке, скоро буду»
Кажется, с вашей водой в стоке что-то не так
Ехал на автомобиле, а приехал на монорельсе
Не бывает безвыходных ситуаций
Когда пора спасать мир, а ты еще сэндвичи не нарезал
В фильмах-катастрофах все так и начинается
Кеды, которые явно оказались прочнее владельца
Художественная инсталляция, которая выглядит как кадр из фантастического фильма
Хотелось бы взглянуть на предысторию
«Прости, что я отключился, пытался убить тебя и едва не дал нас арестовать».
Вампиры, эльфы и Дункан Маклауд могут заходить
Тем временем в Москве...
А какая история больше всего заинтересовала вас?
Фото на превью Koldun684 / Pikabu