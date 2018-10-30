20+ фотографий, каждая из которых красноречивее любого блокбастера

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Пользователи сети иногда делятся такими фотографиями, по сюжету которых можно снять захватывающий фильм — боевик, триллер или даже ужастик. И главный вопрос к таким фото: «Что тут вообще происходит?»

Мы в AdMe.ru решили взглянуть, какими остросюжетными историями делятся люди. И теперь хотим знать, что предшествовало каждой из них.

Когда страшно даже спрашивать, что случилось

«Добро пожаловать в Массачусетс!»

Едешь себе по шоссе, подпеваешь радио, как вдруг...

Кажется, у кого-то выдалось сложное утро

Ничего необычного, просто кто-то паркует свой истребитель

Царь-батюшка на автобусе кататься изволит

Застрял в текстурах

Столько драмы в одном фото!

Ну и как потом объяснять жене, что эти следы оставил тюлень, который отхлестал тебя осьминогом?

Из этой комнаты выйдет только один

«Да, детка, я на байке, скоро буду»

Кажется, с вашей водой в стоке что-то не так

Ехал на автомобиле, а приехал на монорельсе

Не бывает безвыходных ситуаций

Когда пора спасать мир, а ты еще сэндвичи не нарезал

В фильмах-катастрофах все так и начинается

Кеды, которые явно оказались прочнее владельца

Художественная инсталляция, которая выглядит как кадр из фантастического фильма

Хотелось бы взглянуть на предысторию

«Прости, что я отключился, пытался убить тебя и едва не дал нас арестовать».

Вампиры, эльфы и Дункан Маклауд могут заходить

Тем временем в Москве...

А какая история больше всего заинтересовала вас?