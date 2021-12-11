20+ человек, которые делают свою работу тяп-ляп и не переживают, потому что совесть где-то обронили

Чаще всего результат некачественной работы видно невооруженным глазом: кое-как нарисованная разметка, как попало приклеенная плитка, неаккуратно установленная сантехника. Как правило, горе-мастера, наплевательски относящиеся к работе, даже и не пытаются скрывать свои промахи. Однако иногда обнаружить изъяны удается все же только во время полной переделки неудачного ремонта.

AdMe.ru обратился к фотографиям пользователей сети, у которых на халтуру глаз наметан, благодаря чему они в два счета отличают хорошую работу от плохой.

«Снимали дом на выходные. Зашел в бойлерную. Я далек от сантехники, но как теперь это развидеть?»

Главное — надежно укрыть дрова от непогоды

«Предупреждение: держать сухими».

Все для вашего удобства

Когда сроки горят

«Теперь явно потребуются помощники, чтобы поправить мамино художество»

«Домовладелец сделал своими руками балки в шале»

«Меняли электропроводку и вот так все запенили розовой пеной»

А что, довольно креативно

Если не приглядываться, то почти ничего и не заметно

«Другой конец синей трубы прикреплен к кулеру»

Да сюда вообще никто не заглядывает

«Вот такой интересный смеситель увидел в общаге. По-моему, английский стиль»

«Моему дяде захотелось собственноручно положить плитку. Пока он не закончит, мы не можем пользоваться ванной»

«Посмотрите, пожалуйста, что-то напор слабый»

Когда хочешь побыстрее отделаться, приходится импровизировать

Вот такой монтаж кабеля

Не очень эстетично, зато работает

«Делали ремонт в новостройке. Плитку в санузле хозяин сбивал сам. Вот как оно бывает от застройщика»

Ну и что, что дорожка немного не доходит до зебры?

«Решили сделать ремонт в квартире, доверились знакомым супруги. Уехали на 2 недели в Хургаду. Вернулись, а там это»

«Строители должны были сделать коридор и кухню, но осилили только половину. Больше всего бесит, что мне придется часть стены переделывать — настолько криворукие попались, зла не хватает!»

Пожалуй, это хорошее место — поставим столб здесь