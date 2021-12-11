20+ человек, которые делают свою работу тяп-ляп и не переживают, потому что совесть где-то обронили
Чаще всего результат некачественной работы видно невооруженным глазом: кое-как нарисованная разметка, как попало приклеенная плитка, неаккуратно установленная сантехника. Как правило, горе-мастера, наплевательски относящиеся к работе, даже и не пытаются скрывать свои промахи. Однако иногда обнаружить изъяны удается все же только во время полной переделки неудачного ремонта.
AdMe.ru обратился к фотографиям пользователей сети, у которых на халтуру глаз наметан, благодаря чему они в два счета отличают хорошую работу от плохой.
«Снимали дом на выходные. Зашел в бойлерную. Я далек от сантехники, но как теперь это развидеть?»
Главное — надежно укрыть дрова от непогоды
«Предупреждение: держать сухими».
Все для вашего удобства
Когда сроки горят
«Теперь явно потребуются помощники, чтобы поправить мамино художество»
«Домовладелец сделал своими руками балки в шале»
«Меняли электропроводку и вот так все запенили розовой пеной»
А что, довольно креативно
Если не приглядываться, то почти ничего и не заметно
«Другой конец синей трубы прикреплен к кулеру»
Да сюда вообще никто не заглядывает
«Вот такой интересный смеситель увидел в общаге. По-моему, английский стиль»
«Моему дяде захотелось собственноручно положить плитку. Пока он не закончит, мы не можем пользоваться ванной»
«Посмотрите, пожалуйста, что-то напор слабый»
Когда хочешь побыстрее отделаться, приходится импровизировать
Вот такой монтаж кабеля
Не очень эстетично, зато работает
«Делали ремонт в новостройке. Плитку в санузле хозяин сбивал сам. Вот как оно бывает от застройщика»
Ну и что, что дорожка немного не доходит до зебры?
«Решили сделать ремонт в квартире, доверились знакомым супруги. Уехали на 2 недели в Хургаду. Вернулись, а там это»
«Строители должны были сделать коридор и кухню, но осилили только половину. Больше всего бесит, что мне придется часть стены переделывать — настолько криворукие попались, зла не хватает!»
Пожалуй, это хорошее место — поставим столб здесь
А как вы считаете, что мешает людям хорошо делать свою работу: расхлябанность или недостаточная мотивация?