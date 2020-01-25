20+ фотографий из семейных архивов, которые передают особую атмосферу 90-х

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Поколению, чье детство пришлось на 90-е, уже за тридцать, и, кажется, все мы немного заскучали по временам тетрисов, пейджеров и видеокассет с незабываемой озвучкой Володарского. Может быть, поэтому пользователи начали активно делиться фотографиями из семейных архивов, которые отражают дух лихой эпохи.

Мы в AdMe.ru заразились ностальгией и планируем всю неделю ходить на работу в капорах и лосинах, а в обеденный перерыв — танцевать под Backstreet Boys. Хотим, чтобы и вы, посмотрев на фото, испытали сколько же радости, сколько в детстве, когда успевали нажать на магнитофоне REC и записать любимую песню с радио.

«Это были лихие 90-е, мы одевались, как могли. Поэтому кот в центре кажется членом семьи»

«А это я в детстве, одержимый Ван Даммом»

«В нашем тихом городке не было драк и бандитов. У меня были куклы Барби с кучей мебели и те самые пони, было много лего, куча жвачек, чипсов»

«Помните эти прекрасные турецкие свитера с узорами?Мечта. Я себе такой купила, когда премию получила на каком-то творческом конкурсе»

«Собрав буклет „Инвайта“, я принялась ждать выигрыш. Утешительный приз в виде цветного телевизора меня бы вполне устроил... но — та-дам! — я выиграла путевку в ЮАР!»

«Свадьба родителей, 1996 год»

«1997 год. Мне только исполнилось 19, я оканчиваю второй курс университета, нужно готовиться к сессии. Тогда я играла в ТЮЗе, и это была моя первая главная роль»

«Начало 90-х. Семья»

«Я и мой кореш. Куртки тогда носили такие, а „Форд-Скорпио“ считался почти крутой машиной, у которой не cтыдно и сфотографироваться. Чья машина, не знаю»

«Лихие 90-е, говорите? Это для кого как. А для меня и моих товарищей, студентов-медиков из последнего советского поколения, они были очень веселыми»

«В спортивных штанах и костюмах ходили всюду. Это был шик! Покупали их дорого, у фарцовщиков, на „туче“ — несанкционированном рынке»

«Рылся в шкафу, нашел пару фотографий своих родителей. Стайл на уровне. Как раз то время, когда начали набирать популярность западные вещи»

«Я знаю про 90-е из рассказов матери, работавшей тогда заведующей магазина»

«Я загоняюсь на тусах с 1997 года»

«Из всех консолей в детстве была только „Денди“, о „Сеге“ можно было только мечтать»

«В детстве у нас с сестрой была собственная группа. Ох уж эти 90-е»

«Вспышка резко поменяла отношение пса Джека к фотосессии. Я вскочил и подался вперед. Именно это мгновение и запечатлел фотоаппарат тем далеким летом 98 года»

«Мы с отцом на корабле»

«Просто деревенские пацаны»

«1998 год. Моя первая машина. И два моих лучших друга. Ну и я. До сих пор люблю „шестерки“»

«Наша свадьба в далеком 1997. В руках мужа — подарок. Неимоверно крутая по тем временам вещь — „балалайка“, на которой можно проигрывать не только кассеты, но и CD»

«На дворе 1993 год. Я принес родителям завтрак в постель»

«Я впервые попробовала Coca Cola на отдыхе. Лицо говорит само за себя»

Когда твое детское фото выглядит как реклама Pepsi

«Двухкассетник Sanyo был в семье с середины 80-х. Куплен в „Березке“. Ностальгия»

«Вся моя комната была увешана плакатами тогдашних звезд Голливуда. Шварц был вне конкуренции.

Ковер, разумеется, на стене»

«1997 год. Мы с другом грузим Windows 95. Обзавелся джойстиком и суперзащитой экрана»

А в вашем семейном архиве есть фотографии тех лет?