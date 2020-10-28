20 фотографий интерьеров, каждый сантиметр которых пропитан теплом и уютом

Домашний уют положительно сказывается на физическом и психологическом здоровье. Это хорошо ощутимо, если сменить или переделать жилье. С людьми из подборки так и случилось, и они не смогли не поделиться радостью, за что получили признание других пользователей. Ведь листать подобные фотографии гораздо приятнее, чем искусственные интерьеры каталогов.

Нас в AdMe.ru многие из этих решений мотивируют серьезно заняться своим жилищем и не откладывать это на потом.

«Наша новая ванная комната»

Моя могла бы выглядеть так же, если бы я не лежала весь день в постели. © inkyiee_ / Reddit

«Иногда кажется, что в моей спальне находится большой аквариум. Исламабад, Пакистан»

«Внутри Ford Ranger, на котором я путешествовал»

«Моя уютная дневная ванная»

Скорее это что-то между ванной и тарелкой супа. © st0815 / Reddit

«Спальня в черном, белом и красном тонах»

«У нас все здесь есть, ребята»

«Превратил свою обеденную зону в мини-библиотеку»

«Моя солнечная комната в Пакистане»

«Наш номер в отеле находится внутри гигантского аквариума»

«Дом моей сестры в Марокко»

«Наша уютная спальня»

«Обеденная зона в моей маленькой квартирке»

Иногда мне кажется, что у меня отличная квартира, но потом я вижу такие фотографии. © Unknown / Reddit

«Комната в доме моей сестры, которому 169 лет»

«Рабочее пространство на чердаке моих друзей»

«Кто-то сказал моей жене, что я могу сделать кленовый комод до рождения малыша. Ну я сделал, но потребовалось больше сил, чем я думал»

«Мне посоветовали покрасить стену, и я это сделал»

«Впервые полностью меблировала свое жилище в Чикаго»

«Наша маленькая персиковая спальня»

«Наша ванная наконец готова»

«Место, где я буду зимовать»