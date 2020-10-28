20 фотографий интерьеров, каждый сантиметр которых пропитан теплом и уютом
Домашний уют положительно сказывается на физическом и психологическом здоровье. Это хорошо ощутимо, если сменить или переделать жилье. С людьми из подборки так и случилось, и они не смогли не поделиться радостью, за что получили признание других пользователей. Ведь листать подобные фотографии гораздо приятнее, чем искусственные интерьеры каталогов.
Нас в AdMe.ru многие из этих решений мотивируют серьезно заняться своим жилищем и не откладывать это на потом.
«Наша новая ванная комната»
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Моя могла бы выглядеть так же, если бы я не лежала весь день в постели. © inkyiee_ / Reddit
«Иногда кажется, что в моей спальне находится большой аквариум. Исламабад, Пакистан»
«Внутри Ford Ranger, на котором я путешествовал»
«Моя уютная дневная ванная»
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Скорее это что-то между ванной и тарелкой супа. © st0815 / Reddit
«Спальня в черном, белом и красном тонах»
«У нас все здесь есть, ребята»
«Превратил свою обеденную зону в мини-библиотеку»
«Моя солнечная комната в Пакистане»
«Наш номер в отеле находится внутри гигантского аквариума»
«Дом моей сестры в Марокко»
«Наша уютная спальня»
«Обеденная зона в моей маленькой квартирке»
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Иногда мне кажется, что у меня отличная квартира, но потом я вижу такие фотографии. © Unknown / Reddit
«Комната в доме моей сестры, которому 169 лет»
«Рабочее пространство на чердаке моих друзей»
«Кто-то сказал моей жене, что я могу сделать кленовый комод до рождения малыша. Ну я сделал, но потребовалось больше сил, чем я думал»
«Мне посоветовали покрасить стену, и я это сделал»
«Впервые полностью меблировала свое жилище в Чикаго»
«Наша маленькая персиковая спальня»
«Наша ванная наконец готова»
«Место, где я буду зимовать»
Может, в ваших интерьерах и экстерьерах тоже есть что-нибудь оригинальное?