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20 фотографий интерьеров, каждый сантиметр которых пропитан теплом и уютом

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Домашний уют положительно сказывается на физическом и психологическом здоровье. Это хорошо ощутимо, если сменить или переделать жилье. С людьми из подборки так и случилось, и они не смогли не поделиться радостью, за что получили признание других пользователей. Ведь листать подобные фотографии гораздо приятнее, чем искусственные интерьеры каталогов.

Нас в AdMe.ru многие из этих решений мотивируют серьезно заняться своим жилищем и не откладывать это на потом.

«Наша новая ванная комната»

© YoullDoNuttinn / reddit, © unknown user / imgur

  • Моя могла бы выглядеть так же, если бы я не лежала весь день в постели. © inkyiee_ / Reddit

«Иногда кажется, что в моей спальне находится большой аквариум. Исламабад, Пакистан»

© pakistanigirl / reddit

«Внутри Ford Ranger, на котором я путешествовал»

© leafkid_ro / reddit

«Моя уютная дневная ванная»

© LaurAnnH2Os / reddit

  • Скорее это что-то между ванной и тарелкой супа. © st0815 / Reddit

«Спальня в черном, белом и красном тонах»

© imkarlandthisweird / reddit

«У нас все здесь есть, ребята»

© SkyGuardianOfTheSky / reddit

«Превратил свою обеденную зону в мини-библиотеку»

© ferfer0306 / reddit

«Моя солнечная комната в Пакистане»

© blanketsonblankets92 / reddit

«Наш номер в отеле находится внутри гигантского аквариума»

© KietyFate / reddit

«Дом моей сестры в Марокко»

© onelove1979 / reddit

«Наша уютная спальня»

© Bigfootginger / reddit

«Обеденная зона в моей маленькой квартирке»

© moviemakr / reddit

  • Иногда мне кажется, что у меня отличная квартира, но потом я вижу такие фотографии. © Unknown / Reddit

«Комната в доме моей сестры, которому 169 лет»

© arcticatwood / reddit

«Рабочее пространство на чердаке моих друзей»

© Twistedapple / reddit

«Кто-то сказал моей жене, что я могу сделать кленовый комод до рождения малыша. Ну я сделал, но потребовалось больше сил, чем я думал»

© maxbayko / reddit

«Мне посоветовали покрасить стену, и я это сделал»

© swmill08 / reddit, © swmill08 / reddit

«Впервые полностью меблировала свое жилище в Чикаго»

© lebaumer / reddit

«Наша маленькая персиковая спальня»

© arschkroete2 / reddit

«Наша ванная наконец готова»

© synem_ / reddit

«Место, где я буду зимовать»

© unknown / reddit

Может, в ваших интерьерах и экстерьерах тоже есть что-нибудь оригинальное?

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