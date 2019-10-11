20 фотографий и их реальные истории, которые больше похожи на выдумку

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Иногда в жизни происходят такие события, в реальность которых сложно поверить. Мы имеем в виду, такие моменты, когда, например, находишь в Google старую фотографию с собой, о существовании которой даже и не догадывался. Или когда натыкаешься на гамак, высоко подвешенный на двух пальмах.

AdMe.ru покопался в интернете и обнаружил 20 фотографий, истории которых кажутся полностью выдуманными, хотя это не так.

1. «Во время завтрака я глянул в окно и вот что увидел»

2. «Мой отец искал в Google фотографии на тему нефтяного кризиса 1979 года и наткнулся на снимок с собой и своим братом. Папа даже не подозревал о существовании этого фото»

3. Фотография сделана в тот момент, когда на экране телевизора сменилась сцена

4. «Я наткнулся на рака, переходившего дорогу. Да, и поблизости нет никаких водоемов»

5. Торнадо вырвал весь забор, а калитку оставил нетронутой

6. «На мою машину села курица и вообще не хотела слезать»

7. Плиты были убраны много лет назад, но снег все еще задерживается в тех местах, где они раньше лежали

8. «Я увидел парня, который играл на гитаре, сидя в мусорном баке»

9. Кто-то подвесил гамак прямо под кронами высоченных пальм

10. На футболке этого парня рисунок ящерицы совпадает с татуировкой женщины, которая стоит впереди него

11. Это дерево упало, сломало забор и стало его частью

12. «Я работаю тут 2 года и часто видела этих мужчин, только по отдельности. Я думала, что это один и тот же человек, а сегодня осознала, что это два разных парня»

13. «В моем офисе с конца 80-х собирают использованные скрепки, которые были удалены из документов, предназначенных для сканирования»

14. В 1934 году этот техасский банк грабили Бонни и Клайд

15. «В своей старой куртке я нашел кошелек, забытый мной там еще в 1985 году»

16. «За зеркалом аптечки я нашел газету, выпущенную в 1914 году»

17. «Этот стаканчик с творогом и ананасом уже 7 лет хранится в холодильнике на моей работе. И я каждый год фотографируюсь с ним»

18. Служебные собаки смотрят мюзикл. Это один из этапов их обучения

19. Эта маленькая экосистема выживает за счет капель кондиционера. Остальная часть этой местности — гравий

20. «Я гулял по тропе и наткнулся на скульптуры стоп из камней. Я добавил еще одну»

Вы натыкались на что-нибудь такое, во что поверить было сложно?