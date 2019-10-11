20 фотографий и их реальные истории, которые больше похожи на выдумку
Иногда в жизни происходят такие события, в реальность которых сложно поверить. Мы имеем в виду, такие моменты, когда, например, находишь в Google старую фотографию с собой, о существовании которой даже и не догадывался. Или когда натыкаешься на гамак, высоко подвешенный на двух пальмах.
AdMe.ru покопался в интернете и обнаружил 20 фотографий, истории которых кажутся полностью выдуманными, хотя это не так.
1. «Во время завтрака я глянул в окно и вот что увидел»
2. «Мой отец искал в Google фотографии на тему нефтяного кризиса 1979 года и наткнулся на снимок с собой и своим братом. Папа даже не подозревал о существовании этого фото»
3. Фотография сделана в тот момент, когда на экране телевизора сменилась сцена
4. «Я наткнулся на рака, переходившего дорогу. Да, и поблизости нет никаких водоемов»
5. Торнадо вырвал весь забор, а калитку оставил нетронутой
6. «На мою машину села курица и вообще не хотела слезать»
7. Плиты были убраны много лет назад, но снег все еще задерживается в тех местах, где они раньше лежали
8. «Я увидел парня, который играл на гитаре, сидя в мусорном баке»
9. Кто-то подвесил гамак прямо под кронами высоченных пальм
10. На футболке этого парня рисунок ящерицы совпадает с татуировкой женщины, которая стоит впереди него
11. Это дерево упало, сломало забор и стало его частью
12. «Я работаю тут 2 года и часто видела этих мужчин, только по отдельности. Я думала, что это один и тот же человек, а сегодня осознала, что это два разных парня»
13. «В моем офисе с конца 80-х собирают использованные скрепки, которые были удалены из документов, предназначенных для сканирования»
14. В 1934 году этот техасский банк грабили Бонни и Клайд
15. «В своей старой куртке я нашел кошелек, забытый мной там еще в 1985 году»
16. «За зеркалом аптечки я нашел газету, выпущенную в 1914 году»
17. «Этот стаканчик с творогом и ананасом уже 7 лет хранится в холодильнике на моей работе. И я каждый год фотографируюсь с ним»
18. Служебные собаки смотрят мюзикл. Это один из этапов их обучения
19. Эта маленькая экосистема выживает за счет капель кондиционера. Остальная часть этой местности — гравий
20. «Я гулял по тропе и наткнулся на скульптуры стоп из камней. Я добавил еще одну»
Вы натыкались на что-нибудь такое, во что поверить было сложно?
Фото на превью Dinosaurlover1 / reddit