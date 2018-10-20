20 фотографий, глядя на которые вам захочется постучать по дереву
Есть такое мнение: как день начнешь, так он и пойдет. Поэтому мы советуем обязательно начинать утро с улыбки. Но что делать, если утром к тебе в гости нежданно заявилось стадо коз или пришел общительный медведь? Или в спешке обул разные туфли? Если жизнь подкидывает неприятные сюрпризы с самого утра, просто улыбнитесь и запечатлейте это на камеру.
AdMe.ru надеется, что ваше утро все же началось на позитивной ноте.
1. Так выглядит теплая встреча коллеги из отпуска
2. А помочь этим двоим никто не хочет?
3. По крайней мере, оба черные
4. Придется, видимо, изучить французскую кухню
5. «Мой телефон сфотографировал, как я его роняю»
6. «Нашел костюм на Хеллоуин, который выглядит так же, как я»
7. «Дженга» подвластна не каждому
8. «Когда твои соседи — автомойка»
9. Видимо, это был неурожайный год для клубники
10. Самые дорогие 9 минут в жизни
11. «Думаю, Лена сегодня уволилась с работы»
12. В этом аэропорту определить время вылета можно, кажется, только по интуиции
13. Когда кондитерское искусство — не твое
14. Стрижку газона заказывали?
15. Что вы знаете о нежданных гостях по утрам?
16. «Мой парень уронил телефон за духовку прямо во время видеозвонка»
17. Впрочем, не очень-то и хотелось
18. «Нашел это утром в своем ботинке»
19. «В детстве я захотела быть сахарной ватой на Хеллоуин»
20. Но что бы ни происходило, нужно помнить: мир вас любит
А что экстраординарного случалось по утрам у вас?
Фото на превью homerchick / pikabu