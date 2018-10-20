20 фотографий, глядя на которые вам захочется постучать по дереву

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Есть такое мнение: как день начнешь, так он и пойдет. Поэтому мы советуем обязательно начинать утро с улыбки. Но что делать, если утром к тебе в гости нежданно заявилось стадо коз или пришел общительный медведь? Или в спешке обул разные туфли? Если жизнь подкидывает неприятные сюрпризы с самого утра, просто улыбнитесь и запечатлейте это на камеру.

AdMe.ru надеется, что ваше утро все же началось на позитивной ноте.

1. Так выглядит теплая встреча коллеги из отпуска

2. А помочь этим двоим никто не хочет?

3. По крайней мере, оба черные

4. Придется, видимо, изучить французскую кухню

5. «Мой телефон сфотографировал, как я его роняю»

6. «Нашел костюм на Хеллоуин, который выглядит так же, как я»

7. «Дженга» подвластна не каждому

8. «Когда твои соседи — автомойка»

9. Видимо, это был неурожайный год для клубники

10. Самые дорогие 9 минут в жизни

11. «Думаю, Лена сегодня уволилась с работы»

12. В этом аэропорту определить время вылета можно, кажется, только по интуиции

13. Когда кондитерское искусство — не твое

14. Стрижку газона заказывали?

15. Что вы знаете о нежданных гостях по утрам?

16. «Мой парень уронил телефон за духовку прямо во время видеозвонка»

17. Впрочем, не очень-то и хотелось

18. «Нашел это утром в своем ботинке»

19. «В детстве я захотела быть сахарной ватой на Хеллоуин»

20. Но что бы ни происходило, нужно помнить: мир вас любит

А что экстраординарного случалось по утрам у вас?