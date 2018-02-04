20 фотографий, доказывающих, что генетика — штука непредсказуемая
Генетика — наука, с которой человеку пока трудно спорить. Бывает, она выдает такие сюрпризы, что родители не могут узнать родного ребенка, а иногда будто под копирку создает всех членов семьи, например с одинаковыми родинками или ярко-рыжим цветом волос.
Сегодня AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые доказывают, что наши гены порой очень любят шутить.
«Мы с отцом отличное доказательство того, что генетика — это не самая точная наука»
Вот что бывает, когда близнецы женятся на близнецах и у обеих пар тоже появляются близнецы. Даже матрица ломается от таких сочетаний
Вся семья в сборе! А вместе с ними и одинаковые родинки
Папа и сын даже спят в одинаковых позах
В этой семье ген, отвечающий за рыжие волосы, особенно силен
Эти девушки — близнецы!
«У нас с племянницей одинаковые родинки»
«Моя сестра рыжая, и у нее гетерохромия. Она генетический шедевр»
Близнецы держат на руках близнецов. Между верхней и нижней фотографией разница в 30 лет
Эта девушка — наполовину шотландка, наполовину японка. Она сама сшила себе кимоно из мужских клетчатых рубашек
Семья альбиносов
У обоих поколений одно любимое дело, которое отец и сын с годами ни на что не променяли
Рыжие девушки-близняшки
Главное, чтобы оба смотрели в одинаковом направлении
Необычное заболевание кожи — витилиго — на руках бабушки и внучки
«Папа со мной в 2001-м и я с котом в 2013-м. Найдите 10 отличий!»
«Вот как в 17 лет выгляжу я и как в этом же возрасте выглядела моя мама (на фото)»
Немецкий чемпион боев без правил вместе со своим папой
Корчить рожицы — тоже умение, которое передается по наследству
У парней, кстати, тоже отлично получается
А у вас в семье есть аналогичные сходства или различия? Поделитесь в комментариях! Нам очень интересно узнать.
Фото на превью SFRoussimoff / reddit.com