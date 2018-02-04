20 фотографий, доказывающих, что генетика — штука непредсказуемая

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Генетика — наука, с которой человеку пока трудно спорить. Бывает, она выдает такие сюрпризы, что родители не могут узнать родного ребенка, а иногда будто под копирку создает всех членов семьи, например с одинаковыми родинками или ярко-рыжим цветом волос.

Сегодня AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые доказывают, что наши гены порой очень любят шутить.

«Мы с отцом отличное доказательство того, что генетика — это не самая точная наука»

Вот что бывает, когда близнецы женятся на близнецах и у обеих пар тоже появляются близнецы. Даже матрица ломается от таких сочетаний

Вся семья в сборе! А вместе с ними и одинаковые родинки

Папа и сын даже спят в одинаковых позах

В этой семье ген, отвечающий за рыжие волосы, особенно силен

Эти девушки — близнецы!

«У нас с племянницей одинаковые родинки»

«Моя сестра рыжая, и у нее гетерохромия. Она генетический шедевр»

Близнецы держат на руках близнецов. Между верхней и нижней фотографией разница в 30 лет

Эта девушка — наполовину шотландка, наполовину японка. Она сама сшила себе кимоно из мужских клетчатых рубашек

Семья альбиносов

У обоих поколений одно любимое дело, которое отец и сын с годами ни на что не променяли

Рыжие девушки-близняшки

Главное, чтобы оба смотрели в одинаковом направлении

Необычное заболевание кожи — витилиго — на руках бабушки и внучки

«Папа со мной в 2001-м и я с котом в 2013-м. Найдите 10 отличий!»

«Вот как в 17 лет выгляжу я и как в этом же возрасте выглядела моя мама (на фото)»

Немецкий чемпион боев без правил вместе со своим папой

Корчить рожицы — тоже умение, которое передается по наследству

У парней, кстати, тоже отлично получается

А у вас в семье есть аналогичные сходства или различия? Поделитесь в комментариях! Нам очень интересно узнать.