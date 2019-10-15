20+ фотографий «до» и «после», которые доказывают, что время и немного усилий порой творят чудеса

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Вещи, если над ними чуть-чуть поколдовать, могут полностью преобразиться. То же самое с людьми и животными. Герои нашей статьи проверили это на собственном опыте: кто-то просто отвел своего обросшего пса к грумеру и получил как будто другую собаку, а кто-то почистил старые кастрюли и подсвечники и узнал, как те выглядели, когда были новыми.

Редакцию AdMe.ru впечатлили результаты «до» и «после» на этих снимках. Только посмотрите, как по-разному могут выглядеть одни и те же люди и вещи.

1. Родительство — оно такое

2. «Такая большая разница, а я ведь всего лишь намазал руки кремом»

3. Какие чудеса творит обыкновенный пароочиститель

4. Топор X–XI веков до и после реставрации

5. Настоящий мастер способен превратить обыкновенный деревянный стул в произведение искусства

6. Рентген спины до и после операции по исправлению сколиоза

7. Отвел собаку на стрижку

8. «Так вот как на самом деле выглядит моя дорожка»

9. Камень после профессиональной обработки

10. Это одинаковые игрушки. Справа — новая, а той, что слева, играли в течение 5 лет

11. Маска до и после смены на складе

12. Подсвечник слева просто почистили

13. Во что может превратиться даже настолько неудачная татуировка

14. Отель до и после ремонта

15. «Растение слева стояло у окна, а справа — в 20 шагах от него. А ведь полгода назад они были одной высоты»

16. «Так изменились мои кроссовки всего за месяц работы поваром»

17. Как выглядит ракушка, если ее как следует почистить

18. Тот же свитер, тот же кот

19. Во что ржавчина превратила винтик

20. Медные кастрюли до и после чистки

21. Водопроводная вода до и после того, как ей дали минуту протечь из крана

22. «Разница на фото — 12 месяцев. Я похудел, отрастил бороду и даже стал подрабатывать моделью»

23. Посмотрите, как растет одно и то же растение в разной почве

24. Как выглядит заготовка для бутылки для сока

25. Вот какого цвета раньше было сиденье

26. Пачука-де-Сото (город в Мексике) до и после того, как его разукрасили местные художники

27. «Моя собака до и после того, как я сказал, что она хорошая девочка»

А вы становились свидетелем поразительных изменений?