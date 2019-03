20+ фото, доказывающих, что все познается в сравнении

Сопоставление является одним из основных методов познания окружающего мира. Мы настолько наловчились в этом деле, что вряд ли кто-то из нас возьмется сказать, сколько раз за день он прибегает к подобному анализу. И это неудивительно, так как проведение аналогий помогает нам лучше разбираться в самых разных вещах. И вот наглядные тому доказательства.

AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 20+ людей, которые не знают способа познать что-то лучше, чем сравнить это с чем-то другим.

1. Рука взрослого мужчины и клешня лобстера весом более 2 кг

2. «По этой дверной ручке можно определить, кого в моей школе больше: правшей или левшей»

3. Фонарь-дед, фонарь-отец и фонарь-сын. Возможно, приемный, возможно, из Китая

4. Сэмюэл Л. Джексон в 1995 году, и он же в фильме «Капитан Марвел», действия которого разворачиваются в том же году

5. Американский вулкан Сент-Хеленс до и после извержения в 1980 году

6. Сравнение размеров американской короткошерстной кошки и мейн-куна

7. «А светофоры-то на самом деле гораздо больше, чем кажутся»

8. Размеры калифорнийского кондора

9. Когда у тебя есть страница в Instagram и канал на YouTube

10. Маяк до и после ледяной бури

11. «Платье-свитер на модели и на мне»

12. «Снял в банкомате $ 300 и получил три 100-долларовые купюры трех разных поколений»

13. Кажется, она никогда не догонит в росте свои уши

14. Кевин Харт vs. Дуэйн Джонсон, Дуэйн Джонсон vs. Шакил О’Нил, Шакил О’Нил vs. Яо Мин

15. Норвежский Стрюн зимой и летом

16. «Она самолично запостила свое разоблачение»

17. Шанхай в 1990 году и 2010-м

18. Баскетболистки Университета Кентукки и их чирлидеры

19. «Наполнил 2 аквариума водой из реки, затем в правый поместил мидий и оставил так на 24 часа. Вот что из этого вышло»

20. Одно и то же место летом и зимой

21. «Я на фоне макета деревушки с разницей в 25 лет»

22. Американские автомобили: 100 лет разницы

Какое из вышеперечисленных сравнений показалось вам наиболее наглядным?