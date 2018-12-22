20+ фото животных, в которых каждый узнает себя перед Новым годом и после него

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Новый год — один из самых важных праздников. Нужно нарядить елку, купить подарки друзьям и родственникам, а еще решить, что же приготовить на праздничный стол. И пока мы в хаосе пытаемся все успеть, наши домашние любимцы нисколечки от нас не отстают и тоже вовсю готовятся к празднованию.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии животных, в которых вы точно узнаете себя в преддверии новогодних праздников.

1. Это я подсчитываю, сколько денег мне нужно потратить на новогодние подарки

2. Стоит ли говорить, что Рождество — наш любимый праздник?

3. Я. Отчаянно пытаюсь похудеть перед новогодними праздниками

4. Наконец-то нашла то самое идеальное платье на Новый год

5. Когда меня спрашивают о моих планах на праздники

6. Украшение на елку 2.0

7. Приблизительно так я каждый год чиню гирлянду

8. Когда жена сказала, что на Новый год к вам приедет ее родня

9. «И зеленый горошек захвати!»

10. Когда не знаешь, что подарить парню на Новый год

11. Рудольф уже не тот

12. Я, когда прошу у мужа айфон на Новый год

13. Столько подарков я жду на Новый год

14. Случайно узнал, что тебе подарят, и пытаешься скрыть свою радость

15. Когда с семьей решили сделать совместное фото

16. Лучший новогодний костюм выглядит так

17. Смотрим новогоднее обращение президента

18. В смысле съели все мандаринки?

19. «А сфоткай меня на фоне елки!»

20. Когда подарили совсем не то, что хотел

21. Самое приятное в новогодних подарках — это рвать упаковочную бумагу

22. Как-то так будет выглядеть мое лицо 1 января

Бонус: как правильно заворачивать подарки

У этих животных точно есть новогодний настрой, а у вас он уже появился?