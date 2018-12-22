20+ фото животных, в которых каждый узнает себя перед Новым годом и после него
Новый год — один из самых важных праздников. Нужно нарядить елку, купить подарки друзьям и родственникам, а еще решить, что же приготовить на праздничный стол. И пока мы в хаосе пытаемся все успеть, наши домашние любимцы нисколечки от нас не отстают и тоже вовсю готовятся к празднованию.
Мы в AdMe.ru отыскали фотографии животных, в которых вы точно узнаете себя в преддверии новогодних праздников.
1. Это я подсчитываю, сколько денег мне нужно потратить на новогодние подарки
2. Стоит ли говорить, что Рождество — наш любимый праздник?
3. Я. Отчаянно пытаюсь похудеть перед новогодними праздниками
4. Наконец-то нашла то самое идеальное платье на Новый год
5. Когда меня спрашивают о моих планах на праздники
6. Украшение на елку 2.0
7. Приблизительно так я каждый год чиню гирлянду
8. Когда жена сказала, что на Новый год к вам приедет ее родня
9. «И зеленый горошек захвати!»
10. Когда не знаешь, что подарить парню на Новый год
11. Рудольф уже не тот
12. Я, когда прошу у мужа айфон на Новый год
13. Столько подарков я жду на Новый год
14. Случайно узнал, что тебе подарят, и пытаешься скрыть свою радость
15. Когда с семьей решили сделать совместное фото
16. Лучший новогодний костюм выглядит так
17. Смотрим новогоднее обращение президента
18. В смысле съели все мандаринки?
19. «А сфоткай меня на фоне елки!»
20. Когда подарили совсем не то, что хотел
21. Самое приятное в новогодних подарках — это рвать упаковочную бумагу
22. Как-то так будет выглядеть мое лицо 1 января
Бонус: как правильно заворачивать подарки
У этих животных точно есть новогодний настрой, а у вас он уже появился?
Фото на превью HabitRage / reddit