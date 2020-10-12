20+ человек, которым окружающая действительность вдруг подкинула сюрприз

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По подсчетам специалистов, каждый день пользователи загружают в инстаграм больше 100 миллионов фото и видео. А на фейсбуке появляется 500 тысяч новых комментариев в минуту. Угнаться за таким количеством контента просто невозможно. Да и не нужно, ведь можно просто посмотреть нашу подборку.

20+ фотографий в этой подборке заставили нас в AdMe.ru на секундочку перестать скроллить ленту и приглядеться к ним повнимательнее.

«Чтобы посадить 90 тысяч деревьев, требуется несколько сантиметров лопаты»

«Ящерица упала с потолка и оставила пыльный отпечаток на моей беспроводной зарядке»

«Столб возле моего родного города сгорел только частично»

«Я колол дрова и в одном из бревен нашел пулю. Обратите внимание, что входного отверстия нет. Значит, дерево было прострелено давным-давно и успело зарасти вокруг пули»

«Кедр, который я рубил, оказался розовым внутри»

Вода над птичьей кормушкой замерзла в форме зонтика

«В саду моего друга поселилась целая армия кузнечиков»

Капля воды совершенно не видна на столешнице, но отражается в глянцевой кофеварке

Яблоко выросло прямо между ветками

А это дерево росло, обходя перила

У этих помидоров черри есть звездочки на месте крепления стеблей

«Огромный шар, выросший на дубе, и мой 30-килограммовый пес для сравнения»

Вот как ведет себя тесто в хлебопечке

Деревья обернули, чтобы защитить насекомых от пестицидов, которыми опрыскали листву

«Расцветка моей новой петуньи напоминает галактику»

Вот так дерево распиливают на доски

«Я почистила сырое яйцо, не разорвав мембраны»

«Мой друг поймал зубастого терпуга. Мякоть этой рыбы имеет естественный синий цвет»

Знаменитый бамбуковый лес в Киото

Ничего необычного, просто лось перебегает реку

«Вчера увидел этого оленя, переплывающего реку»

Ягоды этого дерева растут прямо на стволе

Самый обычный дом на улицах Сан-Франциско

«Мне попалась грандиозная картошка»

«Срок годности указан прямо на горчице»

Нет, это не врата в ад, а просто перчатки в стиральной машине