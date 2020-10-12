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20+ человек, которым окружающая действительность вдруг подкинула сюрприз

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По подсчетам специалистов, каждый день пользователи загружают в инстаграм больше 100 миллионов фото и видео. А на фейсбуке появляется 500 тысяч новых комментариев в минуту. Угнаться за таким количеством контента просто невозможно. Да и не нужно, ведь можно просто посмотреть нашу подборку.

20+ фотографий в этой подборке заставили нас в AdMe.ru на секундочку перестать скроллить ленту и приглядеться к ним повнимательнее.

«Чтобы посадить 90 тысяч деревьев, требуется несколько сантиметров лопаты»

© AgrajagDaMadBat / Reddit

«Ящерица упала с потолка и оставила пыльный отпечаток на моей беспроводной зарядке»

© Njvdwesth / Reddit

«Столб возле моего родного города сгорел только частично»

© walteliasdisney / Reddit

«Я колол дрова и в одном из бревен нашел пулю. Обратите внимание, что входного отверстия нет. Значит, дерево было прострелено давным-давно и успело зарасти вокруг пули»

© sundstrom193 / Reddit

«Кедр, который я рубил, оказался розовым внутри»

© Finn1118 / Reddit

Вода над птичьей кормушкой замерзла в форме зонтика

© VigoureusePatate / Imgur

«В саду моего друга поселилась целая армия кузнечиков»

© atomos-kairos / Reddit

Капля воды совершенно не видна на столешнице, но отражается в глянцевой кофеварке

© ClaimTheIntersection / Reddit

Яблоко выросло прямо между ветками

© BigAppleGuy / Reddit

А это дерево росло, обходя перила

© CiboLibro / Reddit

У этих помидоров черри есть звездочки на месте крепления стеблей

© PeeWeeConfetti / Reddit

«Огромный шар, выросший на дубе, и мой 30-килограммовый пес для сравнения»

© CalmerThanYouAre / Reddit

Вот как ведет себя тесто в хлебопечке

© dottree / Reddit

Деревья обернули, чтобы защитить насекомых от пестицидов, которыми опрыскали листву

© NineteenEighty9 / Reddit

«Расцветка моей новой петуньи напоминает галактику»

© shady_robot / Reddit

Вот так дерево распиливают на доски

© Normipoikkeus / Reddit

«Я почистила сырое яйцо, не разорвав мембраны»

© blind_turkey / Reddit

«Мой друг поймал зубастого терпуга. Мякоть этой рыбы имеет естественный синий цвет»

© Duskychaos / Reddit

Знаменитый бамбуковый лес в Киото

Ничего необычного, просто лось перебегает реку

© TooShiftyForYou / Reddit

«Вчера увидел этого оленя, переплывающего реку»

© OleMonster / Reddit

Ягоды этого дерева растут прямо на стволе

© Pixabay

Самый обычный дом на улицах Сан-Франциско

© dittidot / Reddit

«Мне попалась грандиозная картошка»

© ttaM9395 / Reddit

«Срок годности указан прямо на горчице»

© Unknown author / Imgur

Нет, это не врата в ад, а просто перчатки в стиральной машине

© green1 / Imgur

На какие из этих фото вам захотелось взглянуть дважды?

Фото на превью AgrajagDaMadBat / Reddit
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