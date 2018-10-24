20+ фото, всю боль которых можно прочувствовать каждой клеточкой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда случается неприятность или реальность оказывается не такой радужной, как планировалось, лучший способ пережить это — включить чувство юмора на полную мощность. И тогда уже проблема воспринимается не как катастрофа, а как очередной способ, который использует Вселенная для укрепления и закалки наших нервов.

AdMe.ru собрал 20+ эпичных фото, всю боль которых можно прочувствовать буквально на молекулярном уровне.

«Какие рецепты приготовления птицы вы можете мне посоветовать?»

«Технически здесь все соблюдено. Правда, номер с видом на поле для гольфа мы представляли несколько иначе»

Узнал, что награда за то, что он стал лучшим учеником месяца, — просто листок бумаги

Заказывала беспроводные наушники, а пришла аккуратно упакованная халва

«Мама пробегала мимо и наступила на банку с красной краской»

Когда ничто не предвещало беды

«Мои родители несколько недель назад заплатили крупную сумму, чтобы отремонтировать протекающую крышу гаража. Сегодня на него упало дерево»

За белой собакой совсем не сложно ухаживать, говорили они

«Эта фотография была сделана сразу после того, как мой друг выстрелил другому другу в глаз из игрушечного оружия»

К встрече с огромной паутиной жизнь эту кошку явно не готовила

Как и этого водителя — к увиденному

«Заказал напиток, оказалось, что он на 80 % состоит из кубиков льда»

Обуть эти мокрые сандалии было не лучшим решением

Большие, ароматные, сладкие, очень вкусные пончики. Могли бы быть

Когда хочешь как можно быстрее открыть долгожданную посылку, но у Вселенной другие планы на этот счет

«Пыталась принять двухминутный душ с двумя малышами. Слева — игрушки, с которыми они должны были играть по моему мнению, а справа — то, чем они играли на самом деле»

Она: Джамал, возьми меня за руку. Он: Я не хочу... Она: ...быть депортированным? Он: ...

В Германии очень и очень злые птицы

Когда хотел взять одно ведро штукатурки, но процесс неожиданно принял лавинный характер

«Мама поставила свою свечу слишком близко к камину»

Когда никто не обращает на тебя внимания

«Вышел из спортзала и сильно хотел пить. Торговый автомат выдал мне замороженную воду, придется ждать очень долго»

Какое фото из нашей болезненной подборки нашло самый сильный отклик в вашем сердце?