20+ фото с работы, которые показывают, что в каждом офисе царит своя атмосфера

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На работе мы проводим большую часть дня, и это хорошо отражает выражение «Работа — мой второй дом». Кто-то в начале недели с нетерпением ждет пятницы, чтобы вновь оторваться в выходные, а кто-то и в рабочее время совсем не скучает.

Мы в AdMe.ru любим замечать сюрпризы, которые посылает нам судьба, так же как и люди в этой подборке, которые смогли найти что-то яркое среди серых будней.

Вот что получается, когда начальник оплачивает всем обед в пятницу

«Я работаю в кол-центре и иногда рисую тех, кто мне звонит. Например, этот мужчина почему-то плохо меня слышал»

«Вы можете говорить громче? Я вас еле слышу».

«Каждый день в течение примерно 10 минут солнце отражается от небольшой солнечной панели в доме моих соседей и создает силуэт моей головы в офисе, где я сижу»

«Эти часы висят у меня на работе около 20 лет, и с солнечной стороны они начали распадаться»

«Скучные лестницы не для нас»

«В нашем офисе сделали мемориал в честь таракана»

«В вестибюле здания, где я работаю, узор плитки совпадает с узором ковра»

В кабинете врача сохранились граффити с тех времен, когда это место было заброшенным промышленным зданием

«Когда на работе нужно пересадить кактус, вместо перчаток мы надеваем игрушечные руки Халка»

«Диспенсер в ванной на моей работе выглядит как-то нервно»

Лестница показывает, что все пропускают первую и последнюю ступеньки, когда идут на работу

А может, это вообще не дверь

«Не вход. Не выход».

«У меня на работе висит коробка для летучих мышей, в которой они спят»

«У нас на работе в туалетах висят такие вот ящики»

Ничего необычного: так бывает, когда в конце рабочего дня хочешь побыстрее уехать домой

«Нашла на работе такую компьютерную мышь»

«Мой отец работал на заводе по изготовлению автомобильных стекол. Вот такие отходы остаются после проведения работ»

«Мое рабочее удостоверение так долго лежало в пластиковом футляре, что на том отпечаталось это призрачное изображение моего лица»

«Начальник моей сестры принес на работу 104-летний кассовый аппарат»

«У нас на работе в подвале сохранились старые телефонные киоски»

«В офисе моего мужа висят вертикальные шахматы»

«Когда я вчера ушел с работы, мама с папой и сестрой прокрались туда и украсили мое рабочее место»

«Мой офис когда-то был банком»

«У нас на работе проходит конкурс на звание самого милого питомца»