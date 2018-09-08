20 фото, с помощью которых можно легко проверить свои нервы на прочность
Есть ситуации, в которых мы все одинаково начинаем чувствовать себя неуютно. Например, так будет, если случайно въехать в машину полиции или найти огромное осиное гнездо у себя на чердаке. Но что вы скажете, если увидите, как доставляют еду находящимся под охраной уссурийским тиграм?
Мы в AdMe.ru считали, что нас сложно удивить, но есть фото, которые всю нашу редакцию заставляют почувствовать себя не в своей тарелке. И на месте некоторых героев этих снимков мы уж точно не хотели бы оказаться.
1. Группа скульптур в Берлине «Политики обсуждают глобальное потепление»
2. Квартира-студия, живя в которой можно только страдать
3. Причина одновременно любить и ненавидеть косплей
4. У кого-то сегодня явно плохой день
5. Мы совершенно точно не хотели бы оказаться на месте человека, который сделал это фото
6. К Хеллоуину готов!
7. Вы тоже почувствовали этот запах через экран?
8. А ведь такие люди живут среди нас
9. Кажется, он нашел шлепанцы для пыток и зачем-то их надел
10. Этот попавший под дождь ленивец выглядит так, будто пришел забрать чью-то душу
11. Полет архитектурной мысли, от которого жутковато не только перфекционистам
12. Как хорошо, что это всего лишь граффити
13. Кажется, один рукав у этой курточки коротковат
14. Они явно что-то замышляют и, кажется, уже договорились
15. Эти кактусы похожи на маленьких паучков. Определенно не то, что хочется видеть в своей постели
16. Осы свили гнездо на чердаке. Кажется, кому-то пора задуматься о переезде
17. Есть такая работа — еду уссурийским тиграм доставлять
18. Сушильная машина, которая слегка перестаралась
19. Просто змея в магазине одежды. Кажется, джинсы придется купить в другой раз
20. «Снял дом на Airbnb. Это фото владелец на сайт не выложил»
Что скажете? Как вам перспектива наткнуться на такой не совсем обычный туалет в съемном жилье? А может, и с вами происходило что-то подобное? Расскажите нам об этом в комментариях.
Фото на превью TurnYourCross / Imgur, TheSturgeonExpress / Reddit