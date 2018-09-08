20 фото, с помощью которых можно легко проверить свои нервы на прочность

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Есть ситуации, в которых мы все одинаково начинаем чувствовать себя неуютно. Например, так будет, если случайно въехать в машину полиции или найти огромное осиное гнездо у себя на чердаке. Но что вы скажете, если увидите, как доставляют еду находящимся под охраной уссурийским тиграм?

Мы в AdMe.ru считали, что нас сложно удивить, но есть фото, которые всю нашу редакцию заставляют почувствовать себя не в своей тарелке. И на месте некоторых героев этих снимков мы уж точно не хотели бы оказаться.

1. Группа скульптур в Берлине «Политики обсуждают глобальное потепление»

2. Квартира-студия, живя в которой можно только страдать

3. Причина одновременно любить и ненавидеть косплей

4. У кого-то сегодня явно плохой день

5. Мы совершенно точно не хотели бы оказаться на месте человека, который сделал это фото

6. К Хеллоуину готов!

7. Вы тоже почувствовали этот запах через экран?

8. А ведь такие люди живут среди нас

9. Кажется, он нашел шлепанцы для пыток и зачем-то их надел

10. Этот попавший под дождь ленивец выглядит так, будто пришел забрать чью-то душу

11. Полет архитектурной мысли, от которого жутковато не только перфекционистам

12. Как хорошо, что это всего лишь граффити

13. Кажется, один рукав у этой курточки коротковат

14. Они явно что-то замышляют и, кажется, уже договорились

15. Эти кактусы похожи на маленьких паучков. Определенно не то, что хочется видеть в своей постели

16. Осы свили гнездо на чердаке. Кажется, кому-то пора задуматься о переезде

17. Есть такая работа — еду уссурийским тиграм доставлять

18. Сушильная машина, которая слегка перестаралась

19. Просто змея в магазине одежды. Кажется, джинсы придется купить в другой раз

20. «Снял дом на Airbnb. Это фото владелец на сайт не выложил»