20+ фотографий, от просмотра которых на душе станет тепло и немного грустно

Благодаря фотографиям мы всегда можем ненадолго окунуться в прошлое и поностальгировать. А некоторые снимки в один момент вызывают у нас весь спектр эмоций. Мы сразу же вспоминаем свои старые детские игрушки, то, как проходили памятные события и, конечно же, как когда-то давно выглядели наши любимые родственники.

AdMe.ru советует вам запастись бумажными платочками перед просмотром следующих фотографий.

«Недавно разбирала вещи в своей детской комнате и наткнулась на такую прелесть»

«Спасибо маме за то, что не выбросила и не раздарила эти бесценные сокровища».

«Каждый год, начиная с 1947-го, отец полировал 2 серебряных ножа для масла. Сегодня это стало моим долгом»

«Эти ножи — подарок от пары беженцев, которая жила в квартире моей бабушки. Папа говорил: „Это все богатство, которое было у этих людей, и они передали его нам“».

«На фото мои бабушка и дедушка. В тот день я остался у них с ночевкой, ел кашу, учился садоводству»

«Пару лет назад не стало моего отца. В наследство мне досталась старая скамейка из клуба по крикету, где он тренировал»

«Сегодня я ее восстановила и никак не могу себя заставить поставить такую красоту на улице».

«Проходила мимо мусорки и заметила чью-то когда-то любимую игрушку. Долго ходила вокруг и рассматривала»

«Грустная картина. Сразу захотелось обнять все свои любимые игрушки из детства».

«Это моя бабушка с билетом на концерт The Beatles в 1964 году»

«Я и бабушка, нарядившиеся в самодельные костюмы на Хеллоуин»

«Когда-то мой дядя посадил дуб в палисаднике. Потом дом снесли, рядом 5-этажку построили, а дерево стоит»

«И всякий раз, проходя мимо, я вспоминаю родню, удивляюсь скоротечности времени и радуюсь, что не все дети залипают в гаджеты».

«В выходные наводил порядок в отцовском гараже и внезапно нашел свое детство»

«Это мои родители, которые празднуют первое совместное Рождество после свадьбы»

«Побывала в гостях у старшей маминой сестры и будто бы телепортировалась в детство»

«Нашел селфи моего дедушки с небольшим комментарием на обратной стороне фотокарточки»

«10 июня 1953 года. На пленке остался один кадр, но вокруг не было никого, кто бы мог меня сфотографировать. Поэтому я развернул объектив к себе, выпрямил руки и сделал снимок».

«Копался недавно в шкафах, наводил ревизию и вдруг наткнулся на этот артефакт — мой первый цветной телефон из далекого 2007 года»

«Ностальгия прямо пропитала мой мозг. Решил вспомнить молодость, разобрать коробку, включить аппарат, накачать туда игрушек».

«Кто-нибудь помнит, каково это — переключать кассету, чтобы досмотреть фильм до конца?»

«Папа самостоятельно сделал этот шкаф. Он очень хотел, чтобы кто-то еще оценил работу, поэтому я оставляю фото здесь»

«Мне 17 лет, и я никогда не видела, чтобы моя бабушка улыбалась на фотографиях. Но здесь она со своим новым мужчиной и выглядит неимоверно счастливой»

«Мой дедушка когда-то давно повесил коньки на дерево, но забыл где. Недавно он нашел это место»

В детстве мы все обожали эти крутящиеся штуки

Мы срывали их зелеными и наклеивали на уши, будто это сережки. © MeatforMoolah / Reddit

А я, как взрослый и ответственный домовладелец, ненавижу их сейчас. © fuzzusmaximus / Reddit

«Приезжаю к родителям и будто переношусь в далекий 1986 год. Всякий раз мама берет и застилает кровать моими детскими простынями»

«Нашел свитер, который мне связала бабуля в начале 90-х годов»

Одна из лучших вещей, что я когда-либо видел. Твоя бабушка крутая! © Kozlow / Reddit

«Моему дедушке почти 90 лет. На фото он играет в свою любимую компьютерную игру»

«По дороге на работу встретил такие классики. Удержаться не смог. До конца не дошел, но и в „котел“ не попал»