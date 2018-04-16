20+ фото с безуминкой, из-за которых ваш датчик абсурдности даст сбой

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Если этот мир не полная бессмыслица, то что тогда? Где еще вы можете встретить вещи, которые сначала вгоняют в ступор, затем заставляют усомниться в своей же нормальности, а уже потом пробивают на смех? Кажется, ответ очевиден. И вот тому очередные неопровержимые доказательства.

AdMe.ru собрал 21 снимок, каждый из которых вам захочется поскорее забыть как страшный и до невозможности бредовый сон.

1. Всего-навсего вязаный младенец, но от этого не легче

2. Где-то в параллельной, одержимой джинсами, вселенной

3. Эпатажно — да, целесообразно — никоим образом

4. Неужто очередной тренд, а мы его дружно прозевали?

5. Выглядит как кадр из очень крутого триллера

6. Телефон, он же спиннер, как вам такое?

7. Очень тонкий маркетинговый ход

8. Два вопроса: «Как?» и «Зачем?»

9. Ну просто неслыханная дерзость

10. В гостях у сказки

11. Кризис среднего возраста не щадит никого

12. Не самый удачный выбор дверей для больницы

13. Доверяй, но проверяй

14. И правда, зачем тратиться на футляр для очков, когда можно использовать это

15. Мардж, Карл и Джеральд, что-то пошло не так...

16. Поиски идеальной формы бровей продолжались

17. Возросшая популярность авокадо не могла привести ни к чему хорошему

18. Нет, без шуток, зачем там молнии?

19. Без спецподготовки на это невозможно смотреть

20. Лайфхак на грани

21. Гроб-гриль

Какую из вышеприведенных фотографий вы бы предпочли никогда не видеть?