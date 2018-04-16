20+ фото с безуминкой, из-за которых ваш датчик абсурдности даст сбой
Если этот мир не полная бессмыслица, то что тогда? Где еще вы можете встретить вещи, которые сначала вгоняют в ступор, затем заставляют усомниться в своей же нормальности, а уже потом пробивают на смех? Кажется, ответ очевиден. И вот тому очередные неопровержимые доказательства.
AdMe.ru собрал 21 снимок, каждый из которых вам захочется поскорее забыть как страшный и до невозможности бредовый сон.
1. Всего-навсего вязаный младенец, но от этого не легче
2. Где-то в параллельной, одержимой джинсами, вселенной
3. Эпатажно — да, целесообразно — никоим образом
4. Неужто очередной тренд, а мы его дружно прозевали?
5. Выглядит как кадр из очень крутого триллера
6. Телефон, он же спиннер, как вам такое?
7. Очень тонкий маркетинговый ход
8. Два вопроса: «Как?» и «Зачем?»
9. Ну просто неслыханная дерзость
10. В гостях у сказки
11. Кризис среднего возраста не щадит никого
12. Не самый удачный выбор дверей для больницы
13. Доверяй, но проверяй
14. И правда, зачем тратиться на футляр для очков, когда можно использовать это
15. Мардж, Карл и Джеральд, что-то пошло не так...
16. Поиски идеальной формы бровей продолжались
17. Возросшая популярность авокадо не могла привести ни к чему хорошему
18. Нет, без шуток, зачем там молнии?
19. Без спецподготовки на это невозможно смотреть
20. Лайфхак на грани
21. Гроб-гриль
Какую из вышеприведенных фотографий вы бы предпочли никогда не видеть?
Фото на превью Pirate_Redbeard/reddit