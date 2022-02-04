20+ человек, чья творческая жилка превратилась в мышцу

На свете есть мастера и мастерицы, из-под рук которых выходят уникальные произведения искусства. Иногда нам кажется, что у этих людей дар и простому человеку никогда не добиться такого уровня мастерства. Но мы и не подозреваем, сколько часов упорного труда и практики стоит за манящими взгляд изделиями.

Мы в AdMe.ru устали в одиночку любоваться ручной работой талантливых людей со всего интернета и хотим, чтобы вы тоже оценили ее по достоинству.

«Рисую пиццу масляными красками»

«Помощник собственно помогал плитку бате делать. Теперь переживает, хорошо ли получилось»

«Я сделала броши на День святого Валентина»

«Вот моя сухая роза. Я сделала ее из полимерной глины»

«Акула с настоящими зубами»

«Я увлекаюсь палеонтологией, люблю окаменелости. И вот решила слепить из запекаемой глины мегалодона и вставила ему в пасть настоящие окаменелые зубы акулы, которым несколько тысяч лет, а может, даже и миллионы».

«Когда понравился стаканчик»

«Бывает, что вдохновение может настигнуть неожиданно. В мае прошлого года купила кофе в таком симпатичном стакане. Его раскраска меня захватила, и я сделала „ловец снов“».

«Необычные украшения в технике Tiffany gems»

«Украшения, которые я делаю в технике Tiffany gems с добавлением некоторых других ювелирных техник. Увлеченно занимаюсь этим почти 7 лет и даже, пожалуй, сама уже не знаю, что это для меня: хобби или работа».

«Весь 2020 год я вышивала елочные игрушки: очень мне хотелось елку целиком из собственных игрух. Делюсь итогами»

«У меня есть подруга, которая любит суккуленты, но, увы, не взаимно. Так что было решено сделать их ей вручную»

«Эту сережку со следами лапок щеночка я сделала из серебряного подноса»

«Моя жена не верит, что ее рождественский венок ручной работы — это что-то особенное. Я не согласен и хочу, чтобы вы его тоже увидели»

«Я сделала кольчугу»

«Девушка в воде» из драгоценных камней и серебра

Витраж «Золотой час»

«Я вышила спутниковые снимки океана»

Ручная вышивка «Тигр»

«Уникальное свадебное платье для неповторимой невесты»

«На него ушло 457 м ткани, 2 000 стеклянных бусин, съемная юбка и почти год конструирования и шитья».

«Урубери» из полимерной глины, покрытой акриловыми красками

Вышивка «Ткачи жизни»

«Делаю игрушки в виде котов по фото от их любящих хозяев»

«Я сделала своей грозной дочери-подростку адскую сумку с машинной вышивкой»