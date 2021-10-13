20+ фото, после просмотра которых тянет воскликнуть: «Да это же все о нашем, о девичьем»

Размазанные по стиральной машинке чернила, дорвавшиеся до косметики дети, а также вещи, которые никак не разглаживаются, — это проблемы, знакомые практически каждой девушке. Но мы всегда знаем, как расправиться с бытовыми неурядицами и порадовать себя любимую какой-нибудь приятной мелочью. Например, новой помадой.

Женская половина коллектива AdMe.ru на 100 % подтверждает: все ситуации из этой статьи не выдуманы, в нашей жизни еще и не такое приключается.

Ремонта машины пришлось ждать 3,5 часа. Из плюсов: рядом с автомастерской был маникюрный салон

Я тоже иду делать ноготочки, пока чинят мою машину. Даже подсчитала, что мне дешевле сходить на маникюр, чем мотаться на такси домой и обратно. © sea87 / Reddit

Помады много не бывает

«Да, у меня на завтрак гигантский черничный кекс. Совершенно верно, это то же самое, что начать свой день с торта. Я взрослая, могу делать что хочу»

Кто сказал, что женщины не любят спорт? Признавайтесь, за какую команду вы болеете?

Спорим, вы тоже так красились во время ремонта или после переезда

Девушка купила держатель для спонжа и не может сдержать эмоции: «Как же он мне нравится! Губка всегда чистая и быстро высыхает»

Я даже не знала, что подобная штука существует. © Bleepblupblop / Reddit

«Моя темная одежда почему-то выходит из стиральной машины в таком виде»

Похоже, вы перегружаете стиралку, поэтому комки порошка попадают в складки и одежда не простирывается. Всегда оставляйте зазор шириной в одну ладонь вдоль всей верхней части барабана. И не сыпьте слишком много моющего средства, его избыток не означает, что у вас будет более чистая одежда. © Chancevexed / Reddit

«Утренний сюрприз от моей 4-летней племянницы»

Я запомню, что такое возможно. Вдруг у меня тоже когда-нибудь будет ребенок. Ржу не могу! © PoozeyPeach / Reddit

«Бросила рубашку на мое любимое кресло, и вот что произошло. Даже не знаю, как убрать пятна»

«Вот почему я трачу $ 30 на хороший консилер»

«Я даже не знала, что раковина протекала несколько дней. В результате залило водой все мои гигиенические средства Все неиспользованное, но приходится выкидывать. Жаль»

У хорошей хозяйки и макароны идеальной формы

«Вас, как и меня, бесят эти штуки на вещах? Замучаешься их отрезать»

Когда надо загружать стиралку, а ее прочно занял кот

«Если что, с ним все в порядке. Он всегда интересовался стиральной машиной — забирался на нее или ходил вокруг. Сегодня он воспользовался возможностью наконец-то исследовать загадочный объект изнутри. Мы вытащили кота, и, кажется, он решил, что этот агрегат больше его не интересует».

Рыбацкий сундучок мужа превратился в косметичку жены

«Сразу видно, где здесь стоял шампунь. У меня никак не получается отдраить полку до изначального белого цвета»

«Мой вечерний бутерброд. Вся перепачкаюсь, зато будет вкусно»

Погладить рукава проще простого. Нужно взять рыбу

«Купила швейный журнал с выкройкой. Мама, мне страшно»

«Кто из вас, как и я, тащит домой всякие старинные жестянки? Это же так красиво!»

«Муж постирал мои рабочие халаты, а в одном из карманов была ручка»