20 фото, при виде которых хочется спросить: «Что-что, простите?»

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Окружающий нас мир наверняка не перестанет поражать нас даже после того, как колонизируют Марс. Ведь мало кто знает, что есть черный чеснок, что грибок, появившийся на кукурузе, считается деликатесом, а плазма человека может иметь молочный цвет.

Мы в AdMe.ru не упускаем возможности расширить свой кругозор и рады показать вам фото, среди которых наверняка найдется хотя бы одно, способное вас слегка ошеломить.

«Только один я, что ли, не знал, что есть черный чеснок?»

«Не знаю, кому сегодня понадобится увидеть 1814-килограммовый блок чеддера, но вот он (банан — для масштаба)»

Кактус мутировал

«Я разрезал пополам 6 разных мячей для гольфа»

«Попкорн» из кофейного зерна

«Мука, которую я заказал, пришла в виде спрессованного кирпича»

Инвертированные часы

Этот сыр выглядит так, будто он запретный плод любви колбасы и сыра

Это теплый пол перед укладкой стяжки



Так вот, в Сингапуре продается абсолютно черный хот-дог

«Я нашел в магазине мини-„Монополию“. В нее можно играть»



Внутренняя текстура разрезанного пополам мыла

Краб полинял, и его сброшенный покров похож на маленького краба

Плазма здорового человека и плазма пациента с высокой концентрацией жиров в крови

Вот так выглядит томограф без наружной пластиковой оболочки

«Линзы с разными диоптриями в моих очках отбрасывают разные тени»

Красное небо перед ураганом

Вот так красиво обледенел куст

«Помада моей девушки зеленая, но красит красным цветом»

«Грибок на моей кукурузе. Он, кстати, съедобен и в Мексике считается деликатесом»