20 фото, после которых у вас зачешутся руки затеять генуборку

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Уборка дома в рекламе чистящих средств и в реальной жизни — две совершенно разные вещи. Но даже у тех людей, которые всеми фибрами своей души ненавидят это дело, периодически возникает желание взяться за веник, швабру, тряпки и щетки и с головой уйти в наведение порядка. И в этом нет ничего удивительного, потому что уборка способна быть не только каторгой, но и своего рода терапией.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20 чудесных преображений, после которых даже те, у кого на сегодня были другие планы, затеют санитарный день. А бонусом вас ждет одно маленькое предостережение.

1. «Я занимаюсь чисткой ковров и просто обожаю свою работу»

2. «Прибралась в шкафу впервые за очень долгое время»

3. «Даже не верится, что мне удалось привести сиденья этого Ford Torino 1968 года в такой порядок»

4. «Очистил свой USB-кабель спиртовой салфеткой»

5. Паровая очистка мягкой игрушки

6. «Мой участок до и после уборки»

7. Ловкость рук — и радиатор как новенький

8. «Решил попытаться очистить эту медную раковину перед заменой. Пока выглядит неплохо»

9. «Фото моей духовки до и после чистки, которой она не подвергалась уже более 3 лет»

10. Как выглядит белая полоса в жизни у настоящих блюстителей чистоты

11. Гитарный гриф тоже нуждается в уходе

12. «Решила отполировать папину вазу»

13. «Горжусь своей работой. Прикрепляю фото „до“ для наглядности»

14. Серебряный подсвечник сияет чистотой, как тому и положено

15. «Очистил гидравлический пресс на работе. Смотрю на это и испытываю дзен»

16. «Моя комната до и после уборки. Я около 6 лет боролся с депрессией и рад, что наконец нашел силы и мотивацию, чтобы это сделать. Мне понадобилось 2 недели на это, но я справился»

17. «Затеял ремонт. Надо было всего лишь взять в руки зубную щетку и как следует пройтись по потолку»

18. «Жена хотела, чтобы я купил новый ковер, по которому наш малыш учился бы ползать, а я вместо этого купил мойку высокого давления»

19. «Ford Mustang 1991 года до и после чистки»

20. Чудесное преображение овечки

Бонус: когда думал, что убираешь дом в полном одиночестве, но не тут-то было

Любите ли вы наводить чистоту? Есть ли у вас секрет, как сделать этот процесс быстрым и безболезненным?