20+ фото, которые невозможно переварить с первого раза
Исследователи уже давно утверждают, что наш мозг не очень-то любит вдумываться в то, что видят глаза. Сознанию проще представить на месте чего-то непонятного уже известную ему вещь и не тратить силы на изучение нового объекта. Так и получается, что в сумерках вместо ветки дерева мы видим лапу чудовища, а в тенях неодушевленных предметов нам чудятся лица. Но иногда происходящее и вовсе не оставляет бедному мозгу шансов разобраться в том, что же перед ним находится, даже если он очень старается.
AdMe.ru предполагает, что авторы этих фото так до конца и не поняли, что же попало к ним в кадр.
Собака-исчезака
По этой лесенке лучше не ходить в темноте
Автомобильная тавтология: грузовик, который везет машину, тянет грузовик, который везет машину
Интересно, у этого парня есть ощущение некоторой скованности?
Дождь показал, где в этом здании расположены лестничные клетки
Когда что-то пошло не так, но ты не подаешь виду
Видимо, у этой урны не самый мягкий характер
Кажется, мы чего-то не знаем о Марио
Отражения на полу станции метро похожи на мчащиеся по ночной дороге машины
Каждый уважающий себя байкер берет с собой в поездку длинноногую подругу
Кажется, эта черепаха в прошлой жизни была бородатым индусом
Похоже, этот парень припарковался здесь надолго
«Показалось, что мой стул сломался»
Эта тыква выглядит как арбуз в форме яблока, живите теперь с этим
А вот так она должна выглядеть изнутри
Просто танк на автозаправке, листайте дальше
Когда не успеваешь после работы подготовиться к свиданию
Эти одеяла больше похожи на пакеты с мясом
Напиток для тех, кто любит неожиданно вздремнуть
Пожалуй, зрителям этой партии стоит запастись терпением
Кажется, что этот ящик медленно растворяется в стене
Кажется, что данное фото составили из 5 разных снимков, но это не так
Похоже, дверь этого книжного магазина немного устала
Попадалось ли вам на пути что-то, что хотелось сфотографировать только для того, чтобы потом всем интернетом гадать, что же, собственно, это было?