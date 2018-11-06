20+ фото, которые невозможно переварить с первого раза

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Исследователи уже давно утверждают, что наш мозг не очень-то любит вдумываться в то, что видят глаза. Сознанию проще представить на месте чего-то непонятного уже известную ему вещь и не тратить силы на изучение нового объекта. Так и получается, что в сумерках вместо ветки дерева мы видим лапу чудовища, а в тенях неодушевленных предметов нам чудятся лица. Но иногда происходящее и вовсе не оставляет бедному мозгу шансов разобраться в том, что же перед ним находится, даже если он очень старается.

AdMe.ru предполагает, что авторы этих фото так до конца и не поняли, что же попало к ним в кадр.

Собака-исчезака

По этой лесенке лучше не ходить в темноте

Автомобильная тавтология: грузовик, который везет машину, тянет грузовик, который везет машину

Интересно, у этого парня есть ощущение некоторой скованности?

Дождь показал, где в этом здании расположены лестничные клетки

Когда что-то пошло не так, но ты не подаешь виду

Видимо, у этой урны не самый мягкий характер

Кажется, мы чего-то не знаем о Марио

Отражения на полу станции метро похожи на мчащиеся по ночной дороге машины

Каждый уважающий себя байкер берет с собой в поездку длинноногую подругу

Кажется, эта черепаха в прошлой жизни была бородатым индусом

Похоже, этот парень припарковался здесь надолго

«Показалось, что мой стул сломался»

Эта тыква выглядит как арбуз в форме яблока, живите теперь с этим

А вот так она должна выглядеть изнутри

Просто танк на автозаправке, листайте дальше

Когда не успеваешь после работы подготовиться к свиданию

Эти одеяла больше похожи на пакеты с мясом

Напиток для тех, кто любит неожиданно вздремнуть

Пожалуй, зрителям этой партии стоит запастись терпением

Кажется, что этот ящик медленно растворяется в стене

Кажется, что данное фото составили из 5 разных снимков, но это не так

Похоже, дверь этого книжного магазина немного устала