20+ фото подачи блюд, которая впечатлила клиентов больше, чем сама еда

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Сейчас мало кого удивишь всякими фуа-гра, улитками в сыре, акульим мясом и тому подобным. Поэтому в сфере общественного питания присутствует большая конкуренция и помимо хорошей кухни и качественного обслуживания каждое заведение старается предложить максимум креативных идей.

Мы в AdMe.ru любим смотреть на обычные вещи под необычным углом и поэтому составили для вас эту подборку взрыва фантазии.

1. Спагетти бросают вызов гравитации

2. Калорийный апокалипсис

3. Всего лишь половинки клубники на стуле

4. Если бы в «Сайлент Хилле» был ресторан, то там все бы блюда подавались именно так

5. Наверное, в кафе просто закончились стаканы

6. Где-то среди этих ракушек есть еда, только нужно найти

7. Похоже, англичане совсем помешались на этих своих будках

8. Если вы заденете эту спицу, пока будете есть, то кубик тунца катапультируется прямо в вашего соседа

9. Чтобы мороженое не таяло

10. Будто официант уронил шоколад, но потом виртуозно поймал его сланцем

11. Когда ресторан покупает новую посуду, но дорога, ведущая к нему, полна выбоин

12. Обед продавца обуви

13. Фруктовая колыбель Ньютона

14. Скорее всего, шеф-повар — ярый фанат Pixar

15. Интересно, а раковина для посуды у них тоже переделана под мини-автомойку?

16. Кажется, кто-то перепутал белье и овощи

17. Превратите обычные пирожные в дорогие, просто украсив их разбитым бокалом

18. Наверное, официанту было очень тяжело нести эту мраморную арку

19. Ничего необычного, просто напитки из чемодана-холодильника

20. Инструкция для глажки: Хлопок гладить при высокой температуре. Шелк гладить при средней температуре. Нейлон гладить при низкой температуре. Креветки готовить в утюге на доске

21. Понятие «коктейльный зонтик» теперь означает совсем другое

А вы бы хотели попробовать блюдо в утюге? Возможно, вы уже на собственном опыте испытали новые веяния кухонной «моды», если да — делитесь своими фото и впечатлениями в комментариях.