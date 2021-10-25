20+ фото переделок квартир, которые даже «Школа ремонта» взяла бы на вооружение

Наверняка у каждого из вас с периодичностью раз в несколько лет (а то и чаще) возникает желание взять и что-то переделать в своем жилище. И наверняка вы уже много раз откладывали эту затею по той или иной причине. Мы вас превосходно понимаем: даже небольшая переделка дома — занятие крайне нервное и энергозатратное, но часто результат стоит затраченных ресурсов. И герои нашей сегодняшней подборки не дадут соврать.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на фотографии, сделанные людьми, которым, кажется, отныне не страшны ни огонь, ни вода, ни медные трубы, потому что они с успехом прошли испытание ремонтом.

«Я как-то рассказывала, что делаю в ванной ремонт. Так вот»

«Преобразил-таки свою комнату. Фото до и после»

«Постаралась создать в своей комнате красивое рабочее пространство. Как у меня вышло?»

«История о том, как мы переделали мою комнату за несколько дней. Как же сильно я хотел сделать ремонт и выкинуть эту нефункциональную громоздкую мебель»

«Обновили наш небольшой санузел. Вот как было и вот как стало»

«Мы своими руками переделали убогий открытый балкон арендованной квартиры! Я согласовала ремонт с владельцами и договорилась на вычет расходников из арендной платы»

«Превратили нашу пустующую комнату в домашний офис. Теперь это мое любимое место в доме»

«Ремонт нашей кухни в Бате, Англия. Фото до и после»

«Освежила свою крошечную комнату»

«Я наконец-то сделал балкон!»

«Моя комната для наращивания ресниц до и после ремонта своими руками»

«Домучил наконец-то ремонт в прихожей. По деньгам вышло примерно на ₽ 325 тысяч, а по времени заняло 4 месяца»

«Крошечная ванная комната в моей шотландской квартире до и после ремонта»

«Фото моей спальни до и после. На все про все ушло 4 дня. Мне очень помогли мои муж с братом. И да, боль в спине, которую я сейчас испытываю, того стоила»

«Все никак не могла придумать, что делать с этой небольшой комнатой. Решение найдено»

«Несколько напряженных недель, и моя ванная комната теперь как новая»

«Осталась без работы и решила, что сейчас самое время порадовать себя новым ремонтом в комнате»

«Переделал ванную комнату в доме моей мамы. Фото моего летнего проекта до и после»

«Никому не советую затевать ремонт дома в момент сдачи университетских экзаменов. Никогда так сильно собой не гордилась»

«Прихожая в нашем доме в викторианском стиле до и после переделки. Лондон, Великобритания»

«Наша уборная до и после ремонта»

«Иногда привычное окружение достает неимоверно. И хочется взять и привести в порядок помещение, которое видело ремонт лет 30 назад. Вот и со мной такое приключилось»