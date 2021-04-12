20+ фото, от просмотра которых сведет олдскулы у тех, кто носил пионерский галстук

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У каждой эпохи свои приметы. Дети, которые появились на свет во времена смартфонов, вряд ли видели отрывной настенный календарь или автомат с газировкой. Для них это непонятные артефакты, а для людей, рожденных в СССР, — неотъемлемая часть жизни, возврат в детство и юность.

Мы в AdMe.ru ценим прошлое, поэтому с удовольствием собрали на просторах сети фото, в которых есть вкус, цвет и запах ностальгии.

«Мама работает поваром в детском саду. Прислала сегодня фоточку с запахом. Всем сырников!»

С таким бидончиком ходили за молоком по карточкам. А палец так держали, чтобы крышка не упала

«Нашла на работе артефакт. Тетради произведены в 1972 и 1973 годах. Сохранились идеально, пожелтели только немного. Имеется промокашка»

«В моем счастливом детстве были свои волшебные вещи. Мой галстук, самый первый»

«Я вообще не любитель старья, выкидываю все сразу. Но это для меня святое! Это наше детство, и юность, и наша история».

«Недавно дед жены надыбал на крыше абсолютно новую советскую вафельницу. В итоге решили нам отдать. Мы пользуемся и вспоминаем детство»

«Вот такую капсулу времени из 1984 года передала нам бабушка жены. Это елка и игрушки в оригинальной упаковке»

«Был в гостях у мамы, наткнулся на этот клад. Делюсь с вами. Фантики»

«Мои первые коньки. Размер 24,5 (сейчас 46). Натуральная кожа»

«Заглянули в музей советского быта. Нюхнули запахи прошлого»

«Работаю в небольшом магазинчике в Швейцарии. Один из постоянных покупателей, услышав, что я из России, начал рассказывать, как в 1968 году ездил в Москву»

«А сегодня он принес мне настоящий раритет — отрывной календарь, который он тогда купил в качестве сувенира».

«Наткнулся на барахолке на девайс времен СССР. Я точно таким же в детстве нарезал кружочки, а мама лепила нам пельмешки»

«Теперь мои гаврики режут мне кружочки, а пельмешки леплю им я».

«Затеяли с мамой на чердаке уборку и начали пересматривать старые вещи. Нашел два пионерских пиджака. По сути, они еще „совсем новые“»

«Нашел на антресолях во время ремонта. Ощутите запах детства»

Рабочий автомат с газировкой. Частица прошлого

«Открытки 50–80-х годов, посвященные 1 Сентября. Белоснежный фартук и кружевные воротничок и манжеты, пышные банты, белые гольфы с помпончиками... Астры! Или гладиолусы»

«А новенькие, пахнущие типографской краской учебники! Или, что тоже приятно вспоминается, учебники из библиотеки, где на последней странице в специальной табличке вписаны фамилии предыдущих владельцев учебника... Такая связь поколений».

«Катушки с магнитной лентой. Дед был меломаном, постоянно записывал концерты с телевизора»

«По этой книге я научился читать»

«Сегодня бабушка достала из закромов набор карандашей и предложила наточить для внучки»

А копирки помните?

Те самые колготки из детства, которые все время пузырились на коленях

«Разбирал на днях старые полы, которые, наверное, старше меня, и нашел такое вот изделие»

Ваша мама тоже делала такие леденцы?