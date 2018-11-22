20 фото от людей, которым вечно что-то мерещится
Мы все склонны к преувеличению, порой к утрированию, а иногда и к фантазерству. Но некоторые люди пошли еще дальше и вывели подозрительность на новый уровень. К примеру, они смогли заметить Магистра Йоду в разбитом окне и гигантский планктон в окнах многоэтажки.
AdMe.ru нашел этих фантазеров и предлагает окунуться в мир на грани между реальностью и вымыслом.
Рваные джинсы в отражении лобового стекла выглядят как космический корабль
«Я молюсь о том, чтобы это была гладильная доска, а не гигантский планктон, который смотрит на меня»
Эти полотенца и пара рулонов выглядят как монстр из «Улицы Сезам»
«Разбитое окно похоже на силуэт Магистра Йоды, который влетел в него»
Остатки грязи в раковине фантазера уже выглядят как шедевр
Бэтмен всегда рядом
«Нашел маленькое привидение рано утром у себя в кружке»
Когда собираешься на работу и положил куртку рядом, чтобы ее надеть. А она тоже не хочет никуда идти
Театр теней в уборной
Если вы не смогли определиться, какого коня выбрать: белого или черного, выбирайте 2 в 1
«Приготовьте-ка мне огненного дракона, пожалуйста»
Порой страх дорисовывает страшные картины, особенно когда идешь поздно вечером домой... один...
Когда природа фантазирует, может получиться и уточка из тыквы
«Тень от моей лампы выглядит как имбирный пряник, который повесился»
Когда вместо бутылок с молоком ты видишь много куриц
Левитация кота? Теперь это реально, если он сел рядом с протертостью на полу
Полка с полотенцами. Теперь главное — не перепутать
«Теперь боюсь брать пакет в руки»
Диван, который борется с твоей ленью и смотрит укоризненно
Шок английских огурчиков словами не передать
А как часто вам мерещится что-то интересное, которое потом сложно развидеть?
Фото на превью consolq / Reddit