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20+ фото от людей, которые вложили всю душу в работу. А результат — хоть стой, хоть падай

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Знакомая история: мы тратим массу времени и сил, делая что-либо, а в результате остаемся в глубоком недоумении по поводу того, как же так вышло. Днями и ночами бдим над любимым огородом, в итоге получая совершенно обескураживающий урожай, или готовим ужин, а потом угощаем им мусорное ведро. Как ни странно, подобные вещи запоминаются сильнее, чем удачные, но скучные проекты.

Мы в AdMe.ru верим, что любой упорный труд достоин награды. Даже если она выражается не в фантастических результатах, а в горячем сочувствии окружающих.

«Оказалось, что в коробке было не 3 000 деталей, а 2 996»

© dwbrick / Reddit

У кого-то сегодня плохой день

© Aspikyboi / Reddit

«Впервые за несколько месяцев смогла заказать свежий круассан. Решила разогреть его, а в результате сожгла»

© iamnotjohnstathis / Reddit

Не уродилась в этом году кукуруза

© Rmw83 / Reddit

«Перепутала штаны и укоротила форму приятеля вместо своей»

© ZhenHen / Reddit

«Делала надписи на ложках вручную. Найдите ошибку»

© angelfish2222 / Reddit

«Люблю морковь. Жаль, это чувство не взаимно»

© ficuslicus / Reddit

«Босс рассортировал все чеки и уже собирался их скрепить, когда они выпали из рук»

© cheddar_**** / Reddit

«Я назвала этот десерт „Тирамисырость“»

© Thea_From_Juilliard the Picasso of hunger / Reddit

«Я прошел почти 5 км, чтобы насладиться прекрасным видом на океан»

© jasenkov / Reddit

«За 8 лет слива наконец дала плоды. Вернее, один плод»

© BluebirdTears / Reddit

«Вязание парных вещей — это задача не для меня»

© TheRealCadance / Reddit

«Попыталась испечь хлеб в виде лягушки. Познакомьтесь с Джерри»

© theowlbee / Reddit

«Покрасила скатерти. Они должны были стать серыми»

© featuringlacroix / Reddit

«Думал, что это спелый арбуз. Оказалось — недозревшая тыква»

© Celtic_Oak / Reddit

«Моя бабушка несколько дней ждала новую смесь для печенья. Вот результат»

© PandaWebber / Reddit

«Впервые попробовала сшить что-то самостоятельно, без мамы и бабушки. Предполагалось, что это будет юбка»

© WonderCorg / Reddit

«Ехал 4 часа, а потом еще 3 часа поднимался пешком ради этого прекрасного вида. А когда спустился, туман рассеялся и вышло солнце»

© jconthegreat / Reddit

«Мой богатый урожай помидоров»

© brickstein / Reddit

«Буквы не растягиваются, поэтому носок невозможно надеть. Прости меня, Макс!»

© CreateTheJoy / Reddit

«После 2 часов готовки я как раз собиралась поесть, когда крышка взорвалась»

© Doiihachirou / Reddit

«Вот и весь мой урожай огурцов в этом году»

© MagnificentArchie / Reddit

«Приготовила брауни»

© JFrench32 / Reddit

«Ремонт ванной своими руками. Не обошлось без ошибок»

© handsomegourd / Imgur

«Волновался, что мой арбуз перезреет. Боже, как я ошибался»

© MstrdTgr_17 / Reddit, © MstrdTgr_17 / Imgur

«12 стейков от моей кузины»

© mzlange / Reddit

«Потратил день на переезд в общежитие, чтобы выяснить, что моя комната уже занята»

© LazorGames / Reddit

А вам когда-нибудь приходилось потратить массу усилий и в итоге получить совершенно неожиданный результат? Поделитесь с нами.

Фото на превью TheRealCadance / Reddit
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