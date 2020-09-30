20+ фото от людей, которые вложили всю душу в работу. А результат — хоть стой, хоть падай

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Знакомая история: мы тратим массу времени и сил, делая что-либо, а в результате остаемся в глубоком недоумении по поводу того, как же так вышло. Днями и ночами бдим над любимым огородом, в итоге получая совершенно обескураживающий урожай, или готовим ужин, а потом угощаем им мусорное ведро. Как ни странно, подобные вещи запоминаются сильнее, чем удачные, но скучные проекты.

Мы в AdMe.ru верим, что любой упорный труд достоин награды. Даже если она выражается не в фантастических результатах, а в горячем сочувствии окружающих.

«Оказалось, что в коробке было не 3 000 деталей, а 2 996»

У кого-то сегодня плохой день

«Впервые за несколько месяцев смогла заказать свежий круассан. Решила разогреть его, а в результате сожгла»

Не уродилась в этом году кукуруза

«Перепутала штаны и укоротила форму приятеля вместо своей»

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«Люблю морковь. Жаль, это чувство не взаимно»

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«Я назвала этот десерт „Тирамисырость“»

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«За 8 лет слива наконец дала плоды. Вернее, один плод»

«Вязание парных вещей — это задача не для меня»

«Попыталась испечь хлеб в виде лягушки. Познакомьтесь с Джерри»

«Покрасила скатерти. Они должны были стать серыми»

«Думал, что это спелый арбуз. Оказалось — недозревшая тыква»

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«Ехал 4 часа, а потом еще 3 часа поднимался пешком ради этого прекрасного вида. А когда спустился, туман рассеялся и вышло солнце»

«Мой богатый урожай помидоров»

«Буквы не растягиваются, поэтому носок невозможно надеть. Прости меня, Макс!»

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«Приготовила брауни»

«Ремонт ванной своими руками. Не обошлось без ошибок»

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«12 стейков от моей кузины»

«Потратил день на переезд в общежитие, чтобы выяснить, что моя комната уже занята»