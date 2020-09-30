20+ фото от людей, которые вложили всю душу в работу. А результат — хоть стой, хоть падай
Знакомая история: мы тратим массу времени и сил, делая что-либо, а в результате остаемся в глубоком недоумении по поводу того, как же так вышло. Днями и ночами бдим над любимым огородом, в итоге получая совершенно обескураживающий урожай, или готовим ужин, а потом угощаем им мусорное ведро. Как ни странно, подобные вещи запоминаются сильнее, чем удачные, но скучные проекты.
Мы в AdMe.ru верим, что любой упорный труд достоин награды. Даже если она выражается не в фантастических результатах, а в горячем сочувствии окружающих.
«Оказалось, что в коробке было не 3 000 деталей, а 2 996»
У кого-то сегодня плохой день
«Впервые за несколько месяцев смогла заказать свежий круассан. Решила разогреть его, а в результате сожгла»
Не уродилась в этом году кукуруза
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«Люблю морковь. Жаль, это чувство не взаимно»
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«Я назвала этот десерт „Тирамисырость“»
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«За 8 лет слива наконец дала плоды. Вернее, один плод»
«Вязание парных вещей — это задача не для меня»
«Попыталась испечь хлеб в виде лягушки. Познакомьтесь с Джерри»
«Покрасила скатерти. Они должны были стать серыми»
«Думал, что это спелый арбуз. Оказалось — недозревшая тыква»
«Моя бабушка несколько дней ждала новую смесь для печенья. Вот результат»
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«Ехал 4 часа, а потом еще 3 часа поднимался пешком ради этого прекрасного вида. А когда спустился, туман рассеялся и вышло солнце»
«Мой богатый урожай помидоров»
«Буквы не растягиваются, поэтому носок невозможно надеть. Прости меня, Макс!»
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«Вот и весь мой урожай огурцов в этом году»
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«Ремонт ванной своими руками. Не обошлось без ошибок»
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«12 стейков от моей кузины»
«Потратил день на переезд в общежитие, чтобы выяснить, что моя комната уже занята»
А вам когда-нибудь приходилось потратить массу усилий и в итоге получить совершенно неожиданный результат? Поделитесь с нами.
Фото на превью TheRealCadance / Reddit