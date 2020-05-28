20+ фото, от которых у вас проснется нестерпимое желание что-нибудь привести в порядок

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Почти у каждого из нас спрятано на задворках кладовой или антресолей несколько старых вещей, которые все же жалко выкинуть. Кто-то считает, что они ему еще пригодятся, а кто-то лелеет мысль о том, что придет время — и «я обязательно сделаю из этого конфетку». Герои нашей подборки не стали ждать, а взяли дело в свои руки: кто-то облагородил задний двор на своем участке, а кто-то подарил старинным предметам вторую жизнь.

Пока мы в AdMe.ru искали примеры крутой реставрации, нам и самим захотелось срочно придать презентабельный вид своим старым предметам мебели. Люди, которые поделились в сети своими результатами реконструкций, доказывают, что любой на это способен, нужно лишь немного времени и усилий.

«Мы потратили целый год на то, чтобы привести в порядок наш задний двор. Я не собираюсь лгать, это было недешево»

«Включая расчистку, садовую мебель, беседку, патио, теплицу, пруд и посадку — это стоило нам примерно £ 12 тыс.»

«Я решил попробовать отполировать фигурку, и результат вышел неожиданным»

«Мой задний двор до и после того, как я решил им заняться»

«Есть у меня хобби: я покупаю золотые советские часы в убитом состоянии и привожу их в божеский вид»

«Вот так я немного улучшил свой дворик»

«Моя жена купила этот старый хлам и превратила уродливый комод в почти икеевскую мебель»

«Классическая гитара, восстановил как смог»

«Я всего лишь хорошенько отмыл стол под давлением»

«Вот так я поменял интерьер своей ванной во время отпуска»

«Предыдущий владелец не любил готовить на этой сковороде, поэтому оставил ее на улице, а я привел ее в порядок»

«Я насчитал 5 слоев краски, прежде чем привел в порядок эту дверную фурнитуру»

«Я потратил много своих выходных, приводя в порядок свой участок»

«Я наконец-то переделал дверь моей спальни. Всегда хотел, чтобы она выглядела как врата Дурина из „Властелина колец“»

«Мой вариант реставрации старого комода»

«Вторая жизнь советского игрушечного грузовика»

«А вот так я переделал наш маленький задний двор»

«Наконец-то закончили работу над семейным самоваром»

«Было бы проще купить новую печь, но я решил, что полностью восстановлю ее»

«Я сэкономил $ 7 000 и сам переделал бассейн»

«Купил этот столик всего за $ 5. Переделал ножки и освежил все лаком»

«Этот великолепный старинный стул нуждался в реставрации. Я очень довольна результатом»

«Отдали мне как-то сей хронометр со словами „может, пригодится“. А я его отреставрировал»

У вас еще не появилось желание срочно что-нибудь отмыть, почистить или переделать? Возможно, вы уже ему поддались и у вас есть небольшие фотоистории о ваших победах над грязью и временем? Если да, тогда делитесь ими с нами.