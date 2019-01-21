20 фото, от которых станет теплее даже в морозный день

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Если бы каждый из нас ежедневно совершал даже маленький добрый поступок, сколько бы миллиардов людей улыбались чаще. Герои нашей статьи понимают это и изо всех сил стараются сделать мир намного лучше: папа строит для дочки на инвалидной коляске снежный замок, дедушка снова делает предложение с кольцом своей жене, ребенок возвращает маме деньги за мороженое, чтобы помочь платить по счетам. Эти люди вдохновляют все бросить и прямо сейчас сделать что-то приятное для других.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся героями статьи, ведь творить добро и вдохновлять на это других — это огромный талант.

Радость оттого, что всех питомцев забрали новые хозяева

"Она осознала, что папа, который "работает в Непале", звонит ей из гостиной их дома"

«Моя сестра не ожидала такого сюрприза»

Гусь увидел замерзшего щенка и согрел его, укрыв крыльями

«15 лет назад мама потеряла бриллиант, украшавший ее обручальное кольцо. Большую часть замужества она не носила кольцо. Сегодня папа сделал ей особенный подарок»

Мальчик снова увидел своего пропавшего кота

Девушка отдала свой шарф псу, спавшему на улице

Каждый вторник этот мальчик ждет своих друзей — сборщиков мусора — со вкусняшками

Их тренер носил одни и те же кроссовки с 1998 года, пока подошва не стерлась. Его ученики купили ему новую пару

Неожиданный подарок от внимательного дедушки

Том Хэнкс не только зашел перекусить в кафе, но и оплатил заказы всех присутствующих, пообщался с персоналом и сделал фото со всеми желающими

«Мой брат сделал магазинчик с волшебными палочками для 4-классников, которых учит. Они могут купить их за игрушечные деньги, которые заработали во время учебы»

Доброта проявляется в мелочах

«Друг построил снежный замок для своей дочери»

Женщина проходила собеседование на работу по телефону, и этот мужчина (мэр Чикаго) внезапно выхватил трубку, чтобы хорошо ее зарекомендовать

Жених и невеста попросили своих бабушек стать подружками невесты

Главное, чтобы друг был в тепле!

Нет никого проницательнее детей

«Дорогая мама! Ты давала мне и Якии деньги на мороженое, но я отдаю мой доллар обратно, чтобы помочь тебе оплатить счета. Мне не нужно мороженое, поем его как-нибудь в другой раз. Я люблю тебя!»

«Тиа с бесплатным пакетом корма для собак, который она получила за сдачу крови»

Иногда лучше лишний раз напомнить

«С тобой мир лучше».