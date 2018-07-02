Если вы интроверт, то вы поймете всю боль героев нашей подборки

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Непросто живется интровертам в мире экстравертов. Если вы хотя бы раз отменяли планы, чтобы побыть наедине с собой, или мечтали поскорее уйти даже с самой веселой вечеринки, то вы поймете всю боль и радость людей из нашей подборки.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии и ситуации, которые будут знакомы и понятны всем интровертам. Предлагаем найти укромный уголок и оценить их жизненность.

«Вы прочитали надпись на коврике у моей двери. На сегодня общения достаточно»

Не знаете, что подарить интроверту? Вот, пожалуйста: настольный теннис для одного

Давно пора

Кажется, это отзыв интроверта о куртке с AliExpress

Тотемное животное интроверта

Друг: «Пошли гулять?»

Я: «Извини, я занят...»

Почему телефонные разговоры еще вообще существуют?

Быть интровертом не так-то просто

«Сегодня ходил в кафе с самым лучшим человеком в моей жизни. Он сидел напротив»

Жаль, окружающих такой вариант не устраивает

Когда ты стеснительный, но тебе кое-то нравится

Вот он, король интровертов

Когда целый день общался с людьми и устал

Когда ты и один отлично справляешься

«Я после того, как целый день притворялся, будто мне нравятся люди»

Когда твоему мужу надо немного помочь с навыками общения

«Как я собираюсь на встречу с друзьями, на которую пообещал прийти, но уже не хочу»

Когда пошутил, но никто не посмеялся и теперь ты думаешь об этом до конца жизни

Когда консультант в магазине спрашивает: «Вам чем-нибудь помочь?»

«Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я слышу: „Ты такой молчаливый“»

А вы в большей степени интроверт или экстраверт?