Если вы интроверт, то вы поймете всю боль героев нашей подборки
Непросто живется интровертам в мире экстравертов. Если вы хотя бы раз отменяли планы, чтобы побыть наедине с собой, или мечтали поскорее уйти даже с самой веселой вечеринки, то вы поймете всю боль и радость людей из нашей подборки.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии и ситуации, которые будут знакомы и понятны всем интровертам. Предлагаем найти укромный уголок и оценить их жизненность.
«Вы прочитали надпись на коврике у моей двери. На сегодня общения достаточно»
Не знаете, что подарить интроверту? Вот, пожалуйста: настольный теннис для одного
Давно пора
Кажется, это отзыв интроверта о куртке с AliExpress
Тотемное животное интроверта
Друг: «Пошли гулять?»
Я: «Извини, я занят...»
Почему телефонные разговоры еще вообще существуют?
Быть интровертом не так-то просто
«Сегодня ходил в кафе с самым лучшим человеком в моей жизни. Он сидел напротив»
Жаль, окружающих такой вариант не устраивает
Когда ты стеснительный, но тебе кое-то нравится
Вот он, король интровертов
Когда целый день общался с людьми и устал
Когда ты и один отлично справляешься
«Я после того, как целый день притворялся, будто мне нравятся люди»
Когда твоему мужу надо немного помочь с навыками общения
«Как я собираюсь на встречу с друзьями, на которую пообещал прийти, но уже не хочу»
Когда пошутил, но никто не посмеялся и теперь ты думаешь об этом до конца жизни
Когда консультант в магазине спрашивает: «Вам чем-нибудь помочь?»
«Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я слышу: „Ты такой молчаливый“»
А вы в большей степени интроверт или экстраверт?
Фото на превью Domesticateddemon / Imgur