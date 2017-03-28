20 фото о том, что я субботним вечером и я воскресным утром — это разные люди

Мем Saturday Night vs Sunday Morning появился на просторах интернета еще в прошлом году. За это время создатели уморительных коллажей поделились на два лагеря: кто-то наутро после субботней вечеринки снова становится невинным одуванчиком, а кто-то мучается жутким похмельем с соответствующим видом.

AdMe.ru спешит поделиться с вами лучшим народным творчеством из обоих лагерей.

Праведное воскресенье

Похмельное воскресенье

Фото на превью La Crazy Revolution‏

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