20+ фото о том, что природа явно была в ударе, смешивая краски

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Никто не будет спорить, что природа совершенна во всем, включая умение смешивать краски. Но иногда она действительно удивляет, представляя привычные нам вещи в совершенно ином свете. Попугай, в оперении которого спряталось настоящее небо, человек с фиолетовыми глазами, саженцы-альбиносы, голубой лобстер, встречающийся один раз на миллион, — это лишь малая часть удивительных цветовых «экспериментов».

AdMe.ru удалось отыскать 21 фото, на которых природа явно не хотела следовать шаблонам.

Кусочек неба в руке

«У меня фиолетовые глаза»

Прекрасный «внутренний мир» опала

Если верить тому, что веснушки появляются у тех, кого любит солнце, то этот парень определенно его любимчик

Это кошка, у которой на спине кошка, чтобы можно было гладить кошку, пока гладишь кошку

Австралийское небо

«У моего парня веснушки только на одной половине лица»

Уэйтомо — пещеры светлячков в Новой Зеландии

«Нашел ящерицу, у которой отросший хвост отличался цветом и рисунком от остального тела»

«Радуга выходит из нашего мусорного контейнера»

Доберман-альбинос

Кристаллы родохрозита мастерски маскируются под отборное мясо

Такой лобстер встречается 1 раз на 100 миллионов

Подарок из недр Земли

«Я не думаю, что когда-либо встречал собаку, которая заслуживала бы звания бандита так же, как этот хороший мальчик»

Восход солнца окрашивает только одно дерево

«Эти разноцветные игуаны выглядят как стартовый набор маленьких монстров»

«Моя борода растет почти ровно наполовину белой и наполовину коричневой»

«Один из моих саженцев перца альбинос»

В принтере закончились чернила

Огненный опал

Свет и тень идеально поделили пространство по линии столба

Природный смокинг

«У моего друга радужка разделена цветом пополам»