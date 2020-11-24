20+ фото о том, что не все люди ладят с техникой. Советуем во время просмотра гладить котика для успокоения

Прогресс не стоит на месте — глазом не успеваешь моргнуть, как вышел новый iPhone, умные часы стали еще умнее, а холодильник сообщает, какая сейчас погода. И по-настоящему здорово идти в ногу со временем и уметь разбираться во всех этих усовершенствованиях. Но есть категория людей, которые не то что с говорящим холодильником, но и с обычной компьютерной мышкой с трудом справляются. И дело далеко не всегда в возрасте, просто... ну, это не их стихия.

Мы в AdMe.ru сегодня еще раз убедились в том, что далеко не все люди одинаково хорошо ладят с техникой. И сделали подборку фото, чтобы и вы этим полюбовались. А в бонусе вас будет ждать пример того, что, бывает, дело все-таки не в человеке. Иногда.

«„Но мне нравится так делать, это удобно“, — говорит моя технически подкованная тетя»

Принтер «не работает»

«Компьютер, который привезли к нам на ремонт, был приклеен к столу эпоксидной смолой. Владельцам пришлось выпиливать его»

Видимо, кого-то так достали телефонные звонки, что он засунул аппарат в духовку

«Моя флешка почему-то перестала работать. Я перепробовал буквально все!»

«Говорит, что „уронил, пока шел к машине“. Это случилось на следующий день после игры за Суперкубок»

«Мой друг насверлил в мышке дырок, чтобы сделать ее легче и тем самым получить „преимущество“ в игре»

«Телефон не заряжался, пока не надавишь на него... Вот я и придумал выход»

«А посмотрите, что у меня с динамиком? Как-то приглушенно звучит»

«Моя подруга работает медсестрой. Ее семья принесла ноутбук, чтобы подарить его одному из пациентов»

«Это телефон с витрины в магазине. Поверить не могу, что каким-то чудом он еще работает»

«Вот во что превратилась кнопка за 10 лет работы. Компьютер в магазине моей бабушки»

«Оставил свой MacBook на полке и не притрагивался к нему больше года. И вот что с ним случилось»

«Я сделал это, чтобы решить проблему, но, чувствую, где-то я ошибся»

«„А можно отремонтировать по гарантии? Нужны лучшие материалы“, — говорила она. Принесла сегодня мне в магазин»

А пробовали выключить и снова включить?

«Жесткий диск в приставке моей девушки как-то очень громко дребезжал... Интересно, я могу восстановить данные?»

«Я советовал положить телефон в рис, а не рис в телефон...»

«Моя бабуля использовала мою PlayStation как подставку для утюга»

«Мой клиент обновил телефон, а вот защитную пленку оставил старую»

Маляры: «Все будет в лучшем виде!»

Бонус: «Клиент жаловался, что его iPhone работает некорректно. Вскрыли, и в итоге... это не iPhone»