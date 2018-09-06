20+ фото о том, что бывает, когда камера попадает в руки мужчинам
Вам кажется, что только девушки могут часами выбирать лучшее фото из 200 одинаковых селфи и искать подходящие фоны для снимков в путешествии? И правильно! Потому что фото, которые делают мужчины, чаще всего спонтанные, смешные и немного безумные.
AdMe.ru выбрал 22 фотошедевра от мужчин, в которых есть все: и доля случайности, и немного издевки, и изрядная порция юмора.
«Попросила брата присмотреть за моим сыном. Он прислал мне фото...»
«Спросила у мужа, как проходит его отпуск. Он прислал это»
«Отец попросил сфотографировать. Кажется, я знаю толк в выставлении света»
«Я рискую своей жизнью, чтобы моя девушка получила лучшие фото»
«Мой парень не только „классно“ меня фотографирует, но и коллажи потрясающие делает»
«Это я пытаюсь сделать селфи под водой»
«Эта птица села мне на голову, но, как только я решил сделать фото, она резко сорвалась в полет»
Умение подшутить на собой — одно из главных преимуществ на сайтах знакомств
«Пока мне не удалось подружиться с панорамными фото»
«Моя племянница сегодня на практике узнала, что такое дверца для котов»
«Коты получаются такими милыми на фото», — говорили они
Когда слишком скучно ехать в лифте
«Попросила сфотографировать нас с котом...»
«Дамы и господа, представляю вам Марципана во всей красе»
Как сделать из обычного граффити 3D-рисунок?
Просто убирать листья — это слишком скучно!
Когда нечего делать, можно побаловаться Face Swap (даже если меняться не с кем)
Или развлечься с ребенком
«Друг прислал фото с фотосессии своей беременной жены»
Когда нет селфи-палки
У мужчин всегда есть идеи для оригинальных селфи
Видно, что весь в папу
А как вам кажется, отношение к фотографированию у мужчин и женщин сильно отличается?