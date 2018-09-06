20+ фото о том, что бывает, когда камера попадает в руки мужчинам

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Вам кажется, что только девушки могут часами выбирать лучшее фото из 200 одинаковых селфи и искать подходящие фоны для снимков в путешествии? И правильно! Потому что фото, которые делают мужчины, чаще всего спонтанные, смешные и немного безумные.

AdMe.ru выбрал 22 фотошедевра от мужчин, в которых есть все: и доля случайности, и немного издевки, и изрядная порция юмора.

«Попросила брата присмотреть за моим сыном. Он прислал мне фото...»

«Спросила у мужа, как проходит его отпуск. Он прислал это»

«Отец попросил сфотографировать. Кажется, я знаю толк в выставлении света»

«Я рискую своей жизнью, чтобы моя девушка получила лучшие фото»

«Мой парень не только „классно“ меня фотографирует, но и коллажи потрясающие делает»

«Это я пытаюсь сделать селфи под водой»

«Эта птица села мне на голову, но, как только я решил сделать фото, она резко сорвалась в полет»

Умение подшутить на собой — одно из главных преимуществ на сайтах знакомств

«Пока мне не удалось подружиться с панорамными фото»

«Моя племянница сегодня на практике узнала, что такое дверца для котов»

«Коты получаются такими милыми на фото», — говорили они

Когда слишком скучно ехать в лифте

«Попросила сфотографировать нас с котом...»

«Дамы и господа, представляю вам Марципана во всей красе»

Как сделать из обычного граффити 3D-рисунок?

Просто убирать листья — это слишком скучно!

Когда нечего делать, можно побаловаться Face Swap (даже если меняться не с кем)

Или развлечься с ребенком

«Друг прислал фото с фотосессии своей беременной жены»

Когда нет селфи-палки

У мужчин всегда есть идеи для оригинальных селфи

Видно, что весь в папу